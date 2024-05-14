الفلفل الأسود.. فوائد عديدة لكن ممنوع على هذه الفئات

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعتبر الفلفل الأسود من أكثر البهارات استخداماً على مستوى العالم لفوائده العديدة لكن هناك فئات ينصح بعدم تناولهم له نظراً لخطورته على صحتهم.

وكشف عالم الأحياء رومان أوبارين الأستاذ المشارك في قسم الأحياء العامة والبيئة الحيوية بكلية العلوم الطبيعية بجامعة التعليم الروسية فوائد الفلفل الأسود.

ويقول: "الفلفل الأسود هو ثمرة نبات الفلفل الأسود Piper nigrum، وهو نبات متسلق، موطنه الهند، ويستخدم منذ فترة طويلة كتوابل ودواء. ويعتبر في الوقت الحاضر، من أكثر البهارات استخداما في جميع أنحاء العالم» وفق روسيا اليوم.

ووفقا لرومان، يعتبر الفلفل الأسود مصدراً مهماً لمواد مفيدة، مثل فيتامين سي وفيتامين كيه والمنغنيز والحديد. كما له خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا. واستخدامه في الطعام يساعد على تحسين عملية الهضم ويمكن أن يساعد على تخفيض مستوى السكر في الدم. ولكن في جميع الأحوال يجب استخدامه بجرعات معتدلة.

ويقول: "ينصح بإضافة الفلفل الأسود إلى الطعام بكمية لا تزيد على 0.58 غرام (ربع ملعقة صغيرة) يوميا، لأن الإفراط فيه يمكن أن يؤدي إلى مشكلات في المعدة، وخاصة تهيج ظهارة المعدة. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات حادة في المعدة أو القرحة أو التهاب البنكرياس أو الحساسية من الفلفل الأسود، فمن الأفضل عدم إضافته إلى الطعام على الإطلاق. ويجب على النساء الحوامل استشارة الطبيب قبل زيادة استهلاكهن للفلفل الأسود لتجنب الآثار السلبية المحتملة".

فوائد

1. تحسين الهضم

يحفز الفلفل الأسود إنتاج إنزيمات الجهاز الهضمي ، مما يعزز الهضم بشكل أفضل ويمنع مشاكل الجهاز الهضمي الشائعة مثل الانتفاخ والغازات والإمساك، كما أنه يساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية الأساسية بكفاءة من الطعام ، مما يساعد في عملية الهضم بشكل عام.

2. خصائص مضادة للأكسدة

الفلفل الأسود غني بمضادات الأكسدة، بما في ذلك فيتامين ج وفيتامين أ والفلافونويد والكاروتينات، تساعد مضادات الأكسدة هذه في تحييد الجذور الحرة الضارة في الجسم، وبالتالي الحماية من الأكسدة، وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، ودعم نظام المناعة الصحي.

3. تعزيز امتصاص المغذيات

ثبت أن تناول الفلفل الأسود إلى جانب الأطعمة الأخرى يعزز امتصاص العناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات B و C ، والسيلينيوم ، وبيتا كاروتين، وذلك لأن الفلفل الأسود يحتوي على مركب يسمى بيبيرين، مما يزيد من التوافر البيولوجي لهذه العناصر الغذائية، مما يضمن استخدامها بشكل أفضل من قبل الجسم.

4. خصائص مضادة للالتهابات

البيبرين ، المركب النشط الأساسي في الفلفل الأسود، له خصائص قوية مضادة للالتهابات، يمنع إنتاج المواد المسببة للالتهابات في الجسم، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض الحالات المرتبطة بالالتهابات مثل التهاب المفاصل والربو وبعض الأمراض الجلدية.

5. إدارة الوزن

قد يساعد الفلفل الأسود في إدارة الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي وتعزيز تكسير الدهون، ثبت أن بيبيرين يعزز توليد الحرارة ، وهي عملية ينتج الجسم من خلالها الحرارة ويحرق السعرات الحرارية، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للفلفل الأسود أن يمنع تكوين الخلايا الدهنية ، مما يقلل من خطر زيادة الوزن.

6. صحة الجهاز التنفسي

يمكن أن يساعد تأثير ارتفاع درجة حرارة الفلفل الأسود في تخفيف أعراض الجهاز التنفسي مثل السعال والاحتقان والتهاب الجيوب الأنفية، يحفز الفلفل الأسود تدفق المخاط، ويساعد على طرد السموم من الجهاز التنفسي ، ويمتلك خصائص مضادة للبكتيريا يمكنها مكافحة التهابات الجهاز التنفسي الشائعة.

7. صحة الدماغ

تشير بعض الدراسات إلى أن الفلفل الأسود قد يكون له خصائص وقائية للأعصاب، تم العثور على بيبيرين لزيادة مستويات بعض الناقلات العصبية مثل السيروتونين والدوبامين ، والتي تلعب أدوارًا حاسمة في تنظيم المزاج والإدراك، علاوة على ذلك ، يمكن أن تساعد آثاره المضادة للأكسدة في حماية خلايا الدماغ من التلف المرتبط بالعمر وقد تساهم أيضًا في تحسين الذاكرة والأداء الإدراكي.