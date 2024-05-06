البرلمان البلجيكي: الحيوانات «كائنات واعية»

المصدر: (بروكسل - وام)

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اعترف البرلمان البلجيكي رسمياً برعاية حقوق الحيوان في دستور البلاد الذي يعتبر الحيوانات «كائنات واعية»، وليست مجرد ممتلكات.

وبلجيكا هي سادس دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تمنح الحماية الدستورية للحيوانات، بعد ألمانيا وسلوفينيا ولوكسمبورغ وإيطاليا والنمسا.

وأقر البرلمان البلجيكي مشروع قانون يكرس الرفق بالحيوان في الدستور، ويطلب من الدولة والمجتمعات والمناطق الفيدرالية «ضمان حماية ورفاهية الحيوانات ككائنات واعية». ويعتمد التعديل الدستوري على تعديل القانون المدني البلجيكي في عام 2020، والذي يعترف بالحيوانات ككائنات واعية وليست مجرد ممتلكات. وناقش البرلمان مشروع القانون في بروكسل وقال مؤيدوه إن المادة الدستورية ستوفر مبادئ توجيهية واضحة بشأن الرفق بالحيوان. ورحب العديد من النواب بنجاح مشروع القانون.