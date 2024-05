فيديو صادم .. يجبر طفله على الجري حتى الموت

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف مقطع فيديو شخصا وهو يجبر ابنه البالغ من العمر 6 سنوات على الجري فوق جهاز للمشي للتخلص من "السمنة" قبل الإعلان عن وفاة الطفل بسبب سوء المعاملة.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن الأب كريستوفر جريجور (31 عاما)، قد مثل أمام المحكمة الثلاثاء، بتهمة القتل بعد وفاة ابنه كوري ميتشولو في عام 2021 متأثرا بصدمة حادة بعد سنوات من المعاملة السيئة.

ويظهر في الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من صالة للرياضة في نيوجيرسي، الطفل وهو يسقط بشكل مستمر من جهاز المشي، بينما يستمر الأب في رفعه وإعادته للركض.

وبين الفيديو الذي تم عرضه أيضا أثناء المحاكمة، وضع جهاز المشي على سرعة تفوق بكثير قدرات الطفل الصغير، وقد تم رميه مرارا وتكرارا من الجهاز وشوهد وهو يزحف مرة أخرى ليحاول الركض من جديد.

وخلال الفيديو المتداول، لم يبدو على الطفل الصغير أنه يعاني من السمنة.

وفاة الطفل

