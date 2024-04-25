باحث يدّعي اكتشاف قبر أفلاطون بوساطة الذكاء الاصطناعي

المصدر: (دبي - البيان)

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ادّعى باحث إيطالي اكتشافه القبر المفقود للفيلسوف اليوناني الشهير «أفلاطون»، الذي رحل حوالي عام 348 قبل الميلاد، وأرجع الفضل في ذلك إلى استخدامه الذكاء الاصطناعي لفك رموز مخطوطات حدّدت موقع القبر المفقود.

وفي بيان نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فسر الباحث غرازيانو رانوكيا أن المخطوطات تُدعى «هركولانيوم»، وهي عبارة عن ورق بردي متفحّم تم العثور عليه مدفوناً بعد ثوران بركان جبل فيزوف اليوناني عام 79 بعد الميلاد، تضمنت نصوصاً تشير إلى موقع محدّد في أثينا.

وأظهر التحليل أن أفلاطون دفن في «الأكاديمية»، التي أسسها بنفسه عام 387 قبل الميلاد، بالقرب مما يسمى «موسيون»، وهو مبنى كان مهماً، لكنه اختفى إثر البركان. واكتشف رانوكيا وفريقه 1000 كلمة، أي ما يعادل 30 % من نص المخطوطات فقط لا غير، باستخدام «العين الإلكترونية» الخاصة بالذكاء الاصطناعي، لكن العمل ما زال مستمراً، ويأملون تحليل المخطوطات بالكامل بحلول 2026.

واعتبر أنه «أصبح بين يدي العلماء اليوم نص جديد، يكشف حقائق جديدة ملموسة حول فلاسفة أكاديميين مختلفين». وأشار تحليل المخطوطات –حسب رانوكيا- إلى أنّ أفلاطون ربما تم بيعه كعبد عام 399 قبل الميلاد، أثناء الغزو الإسبرطي للمدينة.