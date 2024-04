فيديو للعالقين في مأساة التلفريك بتركيا

ت + ت - الحجم الطبيعي

لا يزال 43 شخصا عالقين داخل مقصورات تلفريك في أنطاليا جنوبي تركيا، السبت، بعدما سقط أحد الأبراج وتسبب بمقتل شخص وإصابة آخرين.

وأدى الحادث الذي وقع قرابة الساعة السادسة مساء الجمعة فوق أحد جبال أنطاليا، إلى إصابة 10 أشخاص، حسب وزير الصحة التركي فخر الدين كوكا.

وتحطمت إحدى مقصورات تلفريك "ساريسو تونكتيبي" وسقطت في منطقة صخرية إثر انهيار البرج.

وأعلنت هيئة إدارة الكوارث العامة التركية (أفاد)، السبت، عن إجلاء 128 راكبا كانوا موزعين على 16 مقصورة منذ مساء الجمعة، بينما لا يزال 43 راكبا ينتظرون إنقاذهم.

وأُرسلت إلى الموقع 7 مروحيات وأكثر من 500 عنصر إنقاذ، بحسب السلطات.

وأعلن وزير العدل التركي عن فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادثة.

وحددت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية، المتوفى بأنه رجل تركي يبلغ من العمر 54 عاما، بينما الجرحى 6 مواطنين وقيرغيزستاني، من بينهم طفلان، وتم إنقاذهم بواسطة مروحيات خفر السواحل.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام تركية السيارة المحطمة وهي تتمايل بسبب الأسلاك المخلوعة على جانب الجبل الصخري، بينما كان المسعفون يعالجون الجرحى.

