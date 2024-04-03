مركبة فضائية «محطة وقود» مثالية لنظيراتها

المصدر: (دبي - البيان)

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يعمل معهد أبحاث الجنوب الغربي الأمريكي على بناء مركبة فضائية صغيرة تسمى Astroscale Prototype Servicer لتزود نظيراتها بالوقود، إذ ستساعد هذه المركبة الفضائية في إعادة تزويد المركبات الفضائية الأخرى بالوقود في المدار الثابت حول الأرض، وهو نوع من المدار يبقي المركبة الفضائية ثابتة فوق نقطة ثابتة على سطح الأرض.

وستحمل المركبة الصغيرة وقود الهيدرازين من مستودع في المدار الثابت بالنسبة للأرض إلى المركبات الفضائية الأخرى التي تحتاج إلى التزود بالوقود، وستكون قادرة على إعادة تزويد أي مركبة فضائية بالوقود باستخدام منفذ تزود بالوقود.

ومن المقرر إطلاق المركبة إلى الفضاء بحلول عام 2026، حيث يهدف المشروع لإطالة عمر المركبات الفضائية، مما يسمح لها بمواصلة مهامها بشكل كامل.