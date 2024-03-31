حمض نووي عمره 1500 عام للكشف عن وجه إمبراطور صيني

المصدر: دبي - البيان

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تمكن علماء من استخدام الحمض النووي المأخوذ من بقايا إمبراطور صيني عاش قبل 1500، وأعادوا إنشاء صورة تقريبية لوجهه، وفق «لايف ساينس».

وحكم الإمبراطور «وو» أسرة تشو الشمالية في الصين من عام 560 بعد الميلاد حتى وفاته عام 578، عن عمر يناهز 36 عاماً. وقد كانت وفاته في مثل هذه السن المبكرة موضع نقاش منذ فترة طويلة.

ويؤكد تحليل الحمض النووي الجديد، أنه من المحتمل أن يكون قد توفي بسبب مضاعفات السكتة الدماغية.

واكتشف علماء الآثار في الأصل قبر «وو» في عام 1996. وكان يحتوي على الهيكل العظمي للحاكم بما في ذلك «جمجمة كاملة تقريباً»، التي تمكن العلماء من استخراج الحمض النووي الخاص به من خلالها لإجراء تحليل جيني.

وقال بيانبيان وي، المؤلف المشارك في الدراسة: «في السابق، كان على الناس الاعتماد على السجلات التاريخية أو الجداريات لتصوير الشكل الذي كان يبدو عليه القدماء، وأصبحنا قادرين على الكشف عن ذلك مباشرة».

وكشف تحليل الحمض النووي، عن صورة لرجل ذي عيون بنية وشعر أسود وبشرة داكنة، تشبه بشرة شمال وشرق آسيا الحالية. كما أكد التحليل، أن «وو» كان ينتمي عرقياً إلى شيانبي، وهي مجموعة بدوية عاشت فيما يعرف الآن بمنغوليا والأجزاء الشمالية من الصين.