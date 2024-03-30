هل ممكن الحياة على كوكب الزهرة ؟

المصدر: إعداد - وائل زكير

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمتد الطبقة السحابية لكوكب الزهرة على ارتفاع يتراوح بين 30 إلى 40 ميلًا فوق السطح، وعلى عكس سطحها شديد الحرارة والضغط العالي، فإن درجات الحرارة لديها في الواقع درجات حرارة أكثر اعتدالًا يمكن أن تدعم بعض أشكال الحياة المتطرفة.

لسنوات عديدة، اعتقد العديد من العلماء أن الحياة قد تكون قادرة على البقاء في السحب، ولكن في الآونة الأخيرة تم رفض الفكرة بناءً على قطرات حمض الكبريتيك شديدة السمية الموجودة في كل مكان.

ومع ذلك، فقد أظهرت دراسة جديدة أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) أن العناصر الأساسية للحياة يمكن أن تبقى في الواقع في حامض الكبريتيك المركز، مما يزيد الآمال بأن الحياة يمكن أن تفعل ذلك أيضًا.

ووجد الباحثون أن 19 حمضًا أمينيًا ضروريًا للحياة على الأرض تكون مستقرة لمدة تصل إلى أربعة أسابيع عند وضعها في قوارير تحتوي على حمض الكبريتيك بتركيزات مماثلة لتلك الموجودة في سحب كوكب الزهرة.

وقال الدكتور يانوش بيتكوفسكي، المؤلف المشارك في الدراسة: "ما يثير الدهشة تماما هو أن حمض الكبريتيك المركز ليس مذيبا معاديا عالميا للكيمياء العضوية".

استمرت الدراسة لمدة أربعة أسابيع، حيث أنهى الفريق التجربة عندما لم تكن هناك أي علامات أخرى على النشاط.

وأضافت المؤلفة المشاركة الدكتورة سارة سيجر: "لقد وجدنا أن اللبنات الأساسية للحياة على الأرض مستقرة في حمض الكبريتيك، وهذا أمر مثير للاهتمام للغاية بالنسبة لفكرة إمكانية الحياة على كوكب الزهرة"، وفقا لصحيفة مترو.

وتابعت "هذا لا يعني أن الحياة هناك ستكون هي نفسها هنا. في الواقع، نحن نعلم أنه لا يمكن أن يكون كذلك. لكن هذا العمل يعزز فكرة أن سحب كوكب الزهرة يمكن أن تدعم المواد الكيميائية المعقدة اللازمة للحياة".

في السابق، أظهر الفريق أيضًا أن بعض الأحماض الدهنية والأحماض النووية يمكن أن تظل مستقرة في حمض الكبريتيك، لكن الباحثين يؤكدون أن "الكيمياء العضوية المعقدة ليست حياة بالطبع، لكن لا توجد حياة بدونها".

وهذا يعني أن مجرد كون سحب كوكب الزهرة قد تكون قادرة على دعم الحياة، لا يعني أن هناك حياة في السحب.

وقال الدكتور سانجاي ليماي، من جامعة ويسكونسن الذي لم يشارك في هذه الدراسة: "الآن، مع اكتشاف أن العديد من الأحماض الأمينية والأحماض النووية مستقرة في 98٪ من حمض الكبريتيك، فإن احتمال بقاء الحياة في السحب قد يكون محتملا". لا تكون بعيدة المنال أو رائعة.

"بالطبع، هناك العديد من العقبات التي تنتظرنا، ولكن الحياة التي تطورت في الماء وتكيفت مع حمض الكبريتيك قد لا يمكن استبعادها بسهولة."

ومع ذلك، يدرك الفريق جيدًا أن كيمياء سحابة كوكب الزهرة أكثر فوضوية من ظروف أنبوب الاختبار، ولا يزال هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث لدراسة الغازات الموجودة أيضًا في سحب الكوكب.

وكانت دراسة سابقة خلصت إلى أن الحياة بشكلها المعروف على الأرض مستحيلة على كوكب الزهرة بسبب نقص المياه في غلافه الجوي، في نفي جديد لتكهنات علماء بشأن رصد غاز قد يكون مرتبطا بوجود حياة هناك.

وسرت تكهنات لدى العلماء بإمكان وجود ظروف ملائمة لنشوء أشكال للحياة على كوكب الزهرة لكونه أقرب الكواكب للأرض ويتشارك معها خصائص عدة لناحية الحجم والكتلة رغم الفرق الهائل بالحرارة التي تصل على سطح الزهرة إلى 470 درجة مئوية، وبتركيبة الغلاف الجوي المؤلف بنسبة 97 % من غاز الكربون.

وكشفت الدراسة إن كمية المياه الموجودة في سحب الزهرة "أضعف بأكثر من مئة مرة" من تلك اللازمة لصمود أكثر الكائنات الدقيقة المعروفة مقاومة. وبكلام آخر، هذا المستوى "بعيد كل البعد عما تتطلبه الحياة للاستمرار".

وأضافت أن "الجرثومة الأكثر مقاومة للجفاف لم تكن لتحظى بفرصة واحدة للبقاء في سحب الزهرة، وهذا يسري أكثر حتى على تلك الأكثر مقاومة للأوساط الحمضية".