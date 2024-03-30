لغز عجيب يكشف مدى جودة التنسيق العقلي لديك

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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لعبة ذهنية جديدة تتحداك في نطق اللون وليس الكلمة، وتكشف عن مدى جودة التنسيق العقلي لديك، تحتوي الصورة على عدة ألوان مختلفة مكتوبة، ولكن لون خط النص لا يتطابق مع الكلمة.

يستغرق إكمال المسابقات الذهنية حوالي 25 ثانية بنجاح - لكن الأمر يستغرق من الشخص العادي ثلاث محاولات قبل أن ينفذها بشكل صحيح، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

اللغز الذي ابتكرته شركة العدسات اللاصقة Lenstore، قد يتسبب في زيادة نشاط عقلك أثناء عمله على التنسيق بين عينيك وفمك.

وذلك لأن النصف الأيمن من دماغك يحاول نطق اللون، بينما يصر النصف الأيسر على نطق الكلمة.

تحتوي أدمغتنا على جانبين، أو نصفين، وعادة ما تكون المهارات اللغوية في الجانب الأيسر من الدماغ.

الجانب الأيسر مكلف أيضًا بالمنطق والتفكير النقدي والأرقام والاستدلال، ولهذا السبب قد تنطق الكلمة المعروضة وليس اللون.

بينما يتحكم الجانب الأيمن في الانتباه والذاكرة والتفكير وحل المشكلات.

هذا النصف من الدماغ مسؤول أيضًا عن التعرف على الوجوه وقراءة المشاعر واستخدام الخيال وتقدير الألوان.

ويتحكم النصف الأيمن من الدماغ أيضًا في عضلات الجانب الأيسر من الجسم، بينما يفعل النصف الأيسر الشيء نفسه على الجانب الأيمن من الجسم.

لقد افترض علماء النفس أن الناس إما يهيمنون على نصف الدماغ الأيسر أو الأيمن بسبب تفضيل بعض الأفراد لنوع واحد من التفكير على الآخر.

على سبيل المثال، يقال إن الأشخاص الذين يميلون إلى أن يكونوا أكثر منطقية وتحليلية هم "ذوو الدماغ الأيسر".

وأولئك الذين لديهم "العقل الأيمن" قد يكونون أكثر بديهة وإبداعًا وذاتية.

ومع ذلك، فقد تحدت دراسات أخرى هذه النظرية من خلال إظهار عدم وجود جانب حاكم واحد.

في عام 2013، كشف علماء الأعصاب في جامعة يوتا النقاب عن هذه الأسطورة من خلال تحديد شبكات محددة في الدماغ الأيمن والأيسر تعالج الوظائف الجانبية.

خلال فترة الدراسة التي استمرت عامين، قام الباحثون بتحليل فحوصات الدماغ بالرنين المغناطيسي أثناء الراحة لـ 1011 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 7 و29 عامًا.

ومن خلال مراقبة نشاط الدماغ، تمكن العلماء من ربط نشاط الدماغ في منطقة واحدة من الدماغ مقارنة بأخرى.

قاموا بدراسة الجانب الوظيفي للدماغ، وقاموا بقياس 7000 منطقة دماغية وفحصوا أي مناطق الدماغ كانت أكثر جانبية. ولم يجدوا أي دليل على أن الأفراد يستخدمون شبكة الدماغ الأيسر أو شبكة الدماغ الأيمن في كثير من الأحيان.