الذكاء الاصطناعي يقيّم صحية الطعام ببريطانيا

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استخدم باحثون في جامعة كامبريدج، نموذجاً للذكاء الاصطناعي لتقييم جودة وصحية طعام نحو 55 ألف منفذ بيع في جميع أنحاء بريطانيا، كما هو مدرج في منصة «Just Eat».

وطوّر الباحثون نموذج الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بنتائج صحية الطعام وجودته، ووجدوا أنَّ المطاعم لديها، في المتوسط، الخيارات الأكثر صحية، تليها المقاهي ومنافذ الوجبات السريعة.

وكشف التحليل الجغرافي أن السلطات المحلية التي لديها قوائم طعام صحية تميل إلى أن تكون مناطق أقل حرماناً مثل مدينة لندن وكنسينغتون وتشيلسي وويستمنستر، في حين أن المناطق ذات الخيارات الأقل صحية مثل شمال شرق لينكولنشاير ولوتون وكينغستون أبون هال كانت أكثر حرماناً.

وشددت الدراسة على «العبء المزدوج» في الأحياء المحرومة، التي لديها تركيز أكبر من منافذ الطعام التي تعتبر أيضاً أقل صحية من غيرها، مما قد يؤدي هذا الوضع إلى «عبء ثلاثي» للأفراد ذوي الدخل المنخفض الذين يعيشون في هذه المناطق، مما يؤثر على معدلات السمنة.