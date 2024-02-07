مراهق تونسي يختبئ في حقيبة للهجرة خارج البلاد

المصدر: د ب أ

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ضبطت قوات الأمن التونسية مراهقاً في حقيبة بميناء بحري كان يحاول الهجرة بشكل غير نظامي.

وأفادت إدارة الأمن الوطني بضبط القاصر في ميناء حلق الوادي بالعاصمة في حقيبة بالصندوق الخلفي لسيارة عمه الذي كان يستعد للسفر على متن الباخرة إلى خارج البلاد.

وهذه أحدث محاولة مبتكرة تشهدها الموانئ التونسية للمغادرة بطرق غير قانونية على متن بواخر مخصصة لحمل السلع أو لنقل المسافرين إلى الموانئ الأوروبية.

وعثرت قوات الأمن أثناء تفتيش السيارة أيضاً على كميات كبيرة من السجائر مخفية أسفل الكراسي الخلفية للسيارة.

وأحيل القاصر إلى القضاء لكن غالباً ما يتم إخلاء سبيل من يتم ضبطهم في محاولات الهجرة غير النظامية في الموانئ.

ويواجه عم القاصر تهمة "مساعدة شخص على مغادرة التراب التونسي دون وثيقة سفر".