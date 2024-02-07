الذكاء الاصطناعي يفك رموز مخطوطات عمرها 2000 عام

المصدر: (دبي - البيان)

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فاز 3 باحثين، أحدهم مصري، أول من أمس، بجائزة قدرها 700 ألف دولار، لنجاحهم في استخدام الذكاء الاصطناعي في فك رموز جزء صغير من مخطوطات عمرها نحو 2000 عام، تعرضت لأضرار بالغة بسبب ثوران بركان فيزوف عام 79 م، وفق «سكاي نيوز عربية».

وأوضح منظّمو المسابقة أن برديات هيركولانيوم تضمّ نحو 800 مخطوطة تفحّمت خلال هذا الثوران.

وهذه اللفائف، التي تشبه جذوع الأشجار المتفحمة والمحفوظة في معهد فرنسا في باريس والمكتبة الوطنية في نابولي، تتفتت وتتعرض للتلف بسهولة عند محاولة فتحها.

ويتكون الثلاثي الفائز بـ«تحدي فيزوف» من طالب الدكتوراه المصري في برلين يوسف نادر، والمتدرب في شركة «سبايس إكس» لوك فاريتور من نبراسكا في الولايات المتحدة، والطالب في اختصاص علم الروبوتات السويسري جوليان شيليغر. واستخدم الثلاثة الذكاء الاصطناعي في تحليل الحبر على ورق البردي وحددوا طبيعة الأحرف اليونانية من خلال رصد التكرارات.

وتمكنوا من فك رموز نحو 5 في المئة من إحدى المخطوطات، وفقاً للمنظمين.