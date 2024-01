فيديو .. انفجار نافذة طائرة ركاب يجبرها على الهبوط اضطرارياً

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت تقارير إعلامية أن طائرة تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز قامت بهبوط اضطراري في ولاية أوريغون يوم أمس الجمعة بعد أن انفجرت نافذة وجزء من جسم الطائرة في الجو.

أرسل أحد الركاب إلى قناة KATU-TV صورة تظهر فجوة كبيرة في جانب الطائرة بجوار مقاعد الركاب. ولم يتضح على الفور ما إذا كان أي شخص قد أصيب. وقالت شركة الطيران إنها تحقق فيما حدث، وفقا لصحيفة indianexpress.

وأكدت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني: “تعرضت رحلة خطوط ألاسكا الجوية رقم 1282 من بورتلاند، أوريغون، إلى أونتاريو، كاليفورنيا، لحادث هذا المساء بعد وقت قصير من المغادرة”. "هبطت الطائرة بسلام في مطار بورتلاند الدولي وعلى متنها 174 راكبا و6 من أفراد الطاقم".

