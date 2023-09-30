وفاة 3100 شخص في ألمانيا بسبب الحرارة الشديدة

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت تقديرات معهد روبرت كوخ للصحة العامة في ألمانيا أن الحرارة الشديدة أودت بحياة نحو 3100 شخص في ألمانيا في هذه السنة حتى الآن.

جاء ذلك في أحدث تقرير أسبوعي للمعهد عن الوفيات الناجمة عن الحرارة الشديدة الذي غطت بياناته الوضع حتى السابع عشر من سبتمبر الجاري.

ويختلف العدد بشكل قوي من عام إلى عام اعتماداً على شدة فترة الحرارة.

وقالت متحدثة باسم المعهد للصحيفة إن المعهد سينشر، الأسبوع المقبل، التقرير الأسبوعي الأخير لعام 2023 عن حالات الوفيات المرتبطة بالحرارة الشديدة، مضيفةً أن من المحتمل أن يتم طرح محصلة عامة عن صيف 2023 في الخريف.

وأوضح التقرير أن أكبر نسبة بين وفيات الحرارة الشديدة كانت في الشريحة العمرية التي تزيد على 75 عاماً.

وذكر التقرير أن الوفيات من النساء بسبب الحرارة تزيد على وفيات الرجال بوجه عام وبالأرقام المطلقة، وقال المعهد إن هذا يرجع إلى ارتفاع نسبة النساء في الشرائح العمرية الأكبر.

وحسب معهد روبرت كوخ، فإن العدد التقديري لحالات الوفيات المرتبطة بحرارة الجو في ألمانيا زاد عن 6000 حالة في كل عام من أعوام 2018 و2019 و2015، وتراوح هذا العدد بين نحو 1000 ونحو 1700 في أعوام 2014 و2016 و2017 و2021.

ولفت المعهد إلى أن غالبية حالات الوفيات كان بها ارتباط بين ارتفاع درجة الحرارة ووجود تاريخ مرضي للمتوفين، ولهذا السبب لا يتم ذكر الحرارة في شهادة الوفاة في العادة على أنها سبب الوفاة.

وقال المعهد إنه يقوم بدلاً من ذلك بتقدير حجم الوفيات المرتبطة بالحرارة باستخدام أساليب إحصائية تتضمن درجة حرارة الهواء وبيانات الوفيات.