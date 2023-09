البنتاغون تنشر فيديوهات سرية للغاية عن الأجسام الطائرة

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفعت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" السرية عن فيديوهات لأجسام طائرة مجهولة حيث كشفت عن موقع على الإنترنت لتبادل المعلومات حول الظواهر الجوية غير المحددة،



ومن المتوقع أن يسلط الموقع، الذي يوصف بأنه "مركز شامل" للسجلات المتاحة للجمهور حول الأجسام الطائرة المجهولة، الضوء على عمل مكتب أنشأه الكونغرس العام الماضي لتنسيق الجهود عبر الوكالات الفيدرالية لكشف وتحديد ما يفعله البنتاغون وفق روسيا اليوم.

وقال السكرتير الصحفي للبنتاغون، الجنرال بات رايدر، في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "إن نشر الموقع هو الخطوة التالية في هذه العملية، من حيث ضمان حصول الجمهور على معلومات ونظرة ثاقبة حول الظواهر الشاذة غير المحددة أو UAPs"، مضيفا: "إن ما ترونه اليوم هو ما تم رفع السرية عنه حتى الآن".

وفي الوقت الحالي، يتضمن الموقع عددا قليلا من مقاطع الفيديو، بعضها مصنف على أنه "لم يتم حلها" أو "غير مصنف"، مع أوصاف قصيرة تقدم تفسيرات للتقييمات التي أجراها مكتب حل الحالات الشاذة في جميع المجالات، والذي أنشأه قانون تفويض الدفاع الوطني في العام الماضي.



وكان مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) في وقت سابق قد أعلن، عن "تزايد عدد الأجسام الطائرة المجهولة" التي رصدت على مدى السنوات العشرين الماضية".

وقال نائب مدير مكتب الاستخبارات البحرية سكوت براي، أمام لجنة نيابية معنية بالأمن: "رصدنا منذ أوائل القرن الحادي والعشرين، عددا متزايدا من الطائرات أو الأجسام غير المصرح عنها و/أو غير المحددة، في مناطق التدريب العسكري ونطاقه ومجالات جوية مخصصة له".

وعزا براي هذا الازدياد إلى "الجهود التي بذلها الجيش الأمريكي من أجل رفع الوصمة المتعلقة بالإبلاغ عن المشاهدات"، وإلى "التقدم التكنولوجي أيضا".

ومع ذلك، أشار المسؤول الأمريكي إلى أن البنتاغون "لم يتوصل إلى أي تفصيل من شأنه أن يوحي بأن الأجسام آتية من خارج الأرض"، لكنه لم يستبعد هذا الاحتمال.

وكانت الاستخبارات الأمريكية قد أشارت في تقرير صدر في يونيو 2021 إلى عدم توفر دليل حول وجود كائنات فضائية في السماء، لكنها أقرت بعدم امتلاكها تفسيرات بشأن عشرات الظواهر المرصودة من طيارين عسكريين.

The Pentagon has released declassified UFO footage on its new public website, which they call a “one-stop shop” website for declassified UFO photos, videos, and reports…👀🛸 pic.twitter.com/sQhAQCUOxU