الإعصار إيداليا يضرب فلوريدا برياح قوية من الفئة الرابعة

المصدر: د ب أ

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اشتدت قوة الإعصار إيداليا إلى إعصار من الفئة الرابعة، وفقا لتحديث الساعة 5 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة من المركز الوطني للأعاصير لتبلغ سرعة رياحه 130 ميلا في الساعة (نحو 209 كيلومترات في الساعة).

وتتسارع العاصفة أيضا لتتحرك الآن بسرعة 18 ميلا في الساعة في حين يقع مركز العاصفة على بعد حوالي 60 ميلا غرب منطقة سيدار كي بولاية فلوريدا، وفقا لشبكة (سي إن إن) الأمريكية.

وقال مركز الأعاصير: "يمكن أن تستمر قوة إيداليا قبل أن تصل إلى ساحل بيج بيند في فلوريدا في غضون ساعات قليلة".

وأضاف المركز: "بينما من المتوقع أن تضعف قوة إداليا بعد وصوله إلى اليابسة، إلا أنه من المرجح أن يظل بتصنيف إعصار أثناء تحركه عبر جنوب جورجيا وبالقرب من ساحل جورجيا أو جنوب ساوث كارولينا في وقت متأخر من اليوم".

ووصل الإعصار إيداليا إلى شاطئ الساحل الغربي لولاية فلوريدا تصاحبه رياح مدمرة ، مما تسبب في انقطاع الكهرباء وهطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف شديدة.

