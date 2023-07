روبوت يقود فرقة موسيقية لأول مرة في كوريا الجنوبية

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

تولى روبوت مصنوع في كوريا الجنوبية، لأول مرة قيادة فرقة موسيقية تضم أكثر من ستين موسيقياً، خلال حفلة أقيمت الجمعة في سيول أمام جمهور ملأ القاعة بالكامل.



وقام هذا الروبوت الذي يبلغ طوله متراً وثمانين سنتيمتراً، ويُطلق عليه اسم EveR 6، بتوجيه موسيقيي الأوركسترا الوطنية الكورية. وقد تولى المهمة منفرداً خلال جزء من الحفلة الموسيقية، فيما ساعده قائد أوركسترا من لحم ودمّ على مدى نصف ساعة.



خرج الروبوت EveR 6 من مصعد ليطل على خشبة المسرح الوطني الكوري، واستدار نحو الجمهور قبل أن ينحني أمامه، وسط هتافات حوالى 950 متفرجاً.



وطوال عرضه، ثبّت الروبوت عينيه الزرقاوين على الموسيقيين، من دون أن يرمش، وهز رأسه على إيقاع الموسيقى.



وقال كيم جي مين، وهو طالب موسيقى يبلغ 19 عاماً، "جئت إلى هنا أتساءل عما إذا كان بإمكان الروبوت أن ينجح في المهمة من دون أي خطأ. لكني وجدتُ أنه في انسجام تامّ مع الموسيقيين. لقد كان عالماً جديداً بالكامل بالنسبة لي".



وأقيمت حفلات موسيقية سابقاً بقيادة روبوتات في أماكن أخرى من العالم، ولا سيما في إيطاليا في عام 2017 باستخدام الروبوت YuMi، ولكن كانت هذه الحفلة الأولى من نوعها في كوريا الجنوبية حيث صُمم Ever 6.



وجرى تطوير هذا الروبوت بواسطة المعهد الكوري للتكنولوجيا الصناعية، وهو مؤسسة عامة، وقد تمت برمجته لتكرار حركات قائد أوركسترا حقيقي باستخدام تقنية التقاط الحركة، والتي تسجل وقفات البشر واستداراتهم عبر أجهزة استشعار.



ومع ذلك، فإن الروبوت غير قادر على السمع أو الارتجال في الوقت الفعلي.



ويعمل مطورو هذه التقنية حتى يتمكن الروبوت في نهاية المطاف من أداء حركات غير مبرمجة مسبقاً، على ما أكد لي دونغ ووك، وهو المهندس الذي ابتكره.



وقال سونغ جو-هو، وهو صحافي موسيقي حضر الحفلة، إن القدرة على الارتجال والتواصل مع الموسيقيين في الوقت الفعلي ستكون خطوة كبيرة إلى الأمام. وأشار إلى أن الروبوت "يجب أن يكون قادرا على الارتجال في الوقت الحقيقي عندما يرتكب الموسيقيون خطأ أو عندما يحدث خطأ ما".