تُعرض بمزاد.. «خربشات» طفولة ملك بريطانيا تصبح لوحات

المصدر: البيان

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أصبحت «خربشات» ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، التي رسمها في طفولته، لوحات ذات ثمن تُعرض في مزاد.

وستعكس تلك اللوحات، التي تشمل صوراً ملونة للملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب، جانباً مختلفاً للعائلة المالكة في بريطانيا هذا الأسبوع، حسبما أفاد موقع «سي إن إن بالعربية».

وتُعَدُّ المعروضات جزءاً مهماً من مجموعة تذكارات ملكية استثنائية، إذ يُعتقد أن تشارلز رسم والديه بأقلام الرصاص الملونة بين عامي 1953 و1955، عندما كان عمره نحو 5 أو 6 سنوات.

وتظهر الملكة ذات الشعر الأشقر مبتسمةً في ثوب سهرة مخطط باللونين الأصفر والأحمر، وتضع تاجاً أرجوانيّ اللون وأقراطاً حمراء متدلية، وتمسك بحقيبة يد مميزة.

وتبدو رسمة والد تشارلز أقل ألواناً بكثير، برغم ظهوره مبتسماً فيها، ففي الصورة يرتدي بدلة رسمية وربطة عنق.

ومن المتوقع أن يتراوح سعر الرسمتين بين 5 و10 آلاف جنيه إسترليني (أي بين 6,500 و12,700 دولار)، عند طرحهما بمزاد في بريطانيا، الجمعة.

وكشف مالك شركة Hansons Auctioneers، تشارلز هانسون، أن هذه المجموعة مؤثرة بشكل غير مألوف، مشيراً إلى أنها تذكّر بأن أفراد العائلة المالكة يُقدّرون اللحظات اليومية العادية في الحياة الأسرية.

وقال هانسون: «عند استخدام الطفل أقلام الرصاص والتلوين، فإن رسومه الأولى تعكس عائلته»، مشيراً إلى أن الملك لم يكن مختلفاً عن أقرانه من الأطفال في هذه الناحية.

وأوضح أن هذه المجموعة المعروضة ستساعد الناس على التواصل معه بشكل أكبر في دوره بصفته ملكاً.

وهناك ثمانية رسوم أخرى للأمير تشارلز في صغره، كما ستُعرض أيضاً بطاقات صنعتها الأميرة آن لوالدها عندما كانت صغيرة، برغم أنه من يتوقع أن تباع بسعر أقل بكثير، أي زهاء 600 جنيه إسترليني (نحو 760 دولاراً).

ويبدو أن الملك تشارلز كان فناناً متحمساً، وعُرضت مجموعة من لوحاته المرسومة بالألوان المائية في لندن العام الماضي.

وقد وصف هانسون رسوم الملك بأنها «من أكثر التمارين التي تحقق استرخاءً وعلاجاً»، مؤكداً أنها تُنعش الروح.