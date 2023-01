خبز وبسكويت ومعكرونة من طحين الصراصير والخنافس في إسبانيا

المصدر: البيان

سمحت إسبانيا بتسويق طعام جديد منذ 4 يناير 2023. ويتعلق الأمر بمسحوق صراصير الليل، بحسب موقع "أخبار اسبانيا".

وبهذه الطريقة، يُتيح التصريح الصحي شراء وبيع مسحوق صراصير الليل منزوع الدهن جزئيا. وبعد المصادقة على القانون وصدوره في الجريدة الرسمية، سيصبح رسميا وساري المفعول.

دقيق الخبر من صراصير الليل

بدأ إدراج هذا الغذاء بعد طلب شركة Cricket One Co. Ltd في يوليو 2019 التصريح بتسويق مسحوق منزوع الدهن جزئيا تم الحصول عليه من صراصير الليل الكاملة ويمكن استخدامه في العديد من الأطعمة.

وبناءً على هذا الطلب، قدرت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية (EFSA) أن هذا الطعام (صراصير الليل) آمن في استخدامات مثل دقيق الخبز واللفائف متعددة الحبوب والبسكويت وأعواد الخبز وألواح الحبوب والبسكويت والمعكرونة والصلصات والبيتزا … أيضا في مختلف المقبلات، مثل البطاطس المقلية.