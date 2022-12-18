فيديو .. تحطم أغلى مقاتلة أمريكية بطريقة غريبة

المصدر: البيان

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نجا طيار من حادثة اصطدام طائرة حربية بمهبط في قاعدة جوية بحرية بولاية تكساس الأمريكية.

ووفقا لموقع سكاي نيوز، وقع الحادث في قاعدة المحطة الجوية البحرية في "فورت وورث"، أثناء هبوط طائرة من طراز "إف-35 بي" تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون دولار.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الطائرة وهي تحاول الهبوط عموديا على المدرج.

وبعدها بدت الطائرة وكأنها ترتد بضعة أقدام في الهواء وتتحرك للأمام، ومقدمتها نحو الأرض.

🚨#BREAKING: A F-35 jet crashes during test flight



📌#FortWorth l #Texas



A F-35B jet crashes into the ground at the Naval Air Station Joint Reserve Base in Fort Worth TX after the aircraft went out of control during a test flight the pilot ejected no injuries have been reported pic.twitter.com/bUwlfIXibZ — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) December 15, 2022

وانقلبت الطائرة إلى الأمام على مقدمتها وسط سحابة من الغبار والدخان قبل أن تدور 180 درجة.

ثم استدارت الطائرة للخلف، وسقطت في وضع مستقيم، وواصلت الانزلاق إلى الأمام.

واستجابة لهذا الوضع، استخدم الطيار ميزة القذف من قمرة القيادة بالمظلة، ولم يكشف عن وضعه الصحي والأضرار التي لحقت به.

واعترفت شركة "لوكهيد مارتن" المنتجة للطائرة بالحادث في بيان قالت فيه: "نحن على علم بتحطم طائرة إف-35 بي على المدرج في المحطة الجوية البحرية بفورت وورث. السلامة هي أولويتنا، وسنتبع بروتوكول التحقيق المناسب للوقوف على أسباب الحادث".