فيديو .. تحطم أغلى مقاتلة أمريكية بطريقة غريبة

نجا طيار من حادثة اصطدام طائرة حربية بمهبط في قاعدة جوية بحرية بولاية تكساس الأمريكية.

ووفقا لموقع سكاي نيوز، وقع الحادث في قاعدة المحطة الجوية البحرية في "فورت وورث"، أثناء هبوط طائرة من طراز "إف-35 بي" تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون دولار.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الطائرة وهي تحاول الهبوط عموديا على المدرج.

وبعدها بدت الطائرة وكأنها ترتد بضعة أقدام في الهواء وتتحرك للأمام، ومقدمتها نحو الأرض.

