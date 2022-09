فيديو.. مذيعة تبتلع حشرة أثناء قراءة الأخبار على الهواء

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعرضت المذيعة فرح ناصر لموقف غريب مثير للاشمئزاز عندما اضطرت لابتلاع حشرة على الهواء مباشرة.

وظهرت فرح وهي تبتلع شيئا ما خلال قراءتها نشرة الأخبار على قناة "غلوبال نيوز كندا" ومن ثم تكمل قراءتها وكأن شيئا لم يكن.

وقالت المذيعة في وقت لاحق لشبكة "سي إن إن" إنها واصلت قراءة الأخبار، على الرغم من شعورها بأن الحشرة كانت "ترفرف" في حلقها. ووصفت فرح الحادثة بأنها كانت "مقززة للغاية".

ولدى سؤالها عن مصير الذبابة أجابت فرح "أعتقد أنها لا تزال بداخلي".

وشاركت هذه اللحظة بفيديو نشرته على حسابها في تويتر، وعلقت عليه، "فعلت ذلك لأننا جميعا بحاجة إلى الضحك هذه الأيام".

Sharing because we all need a laugh these days. Turns out it's not just @fordnation, I swallowed a fly on air today.



(Very much a first world problem given the story I'm introducing). pic.twitter.com/Qx5YyAeQed