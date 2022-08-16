مات القلب وغابت الرحمة .. قتل ابنه واحتفظ بجثته 5 أيام ثم قطّعها محاولاً إحراقها

المصدر: متابعة - وائل زكير

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في جريمة مروعة قتل رجل ، مات قلبه وغابت الرحمة عنه، ابنه البالغ من العمر 11 عاماً ، وظل محتفظاً بجثته 5 أيام تمهيداً لإحراقها .

ولم يكتف الأب بجريمته التي يندى لها الجبين، بل احتفظ بالجثة تهميداً لإحراقها، وعندما لاحظ أن الجثة بدأت تظهر عليها التعفن راح يقطع جثمان الطفل البريء ، تمهيدا لإحراقها قبل أن تقوم السلطات المختصة بالقبض عليه.

وفي التفاصيل التي أوردها موقع مصراوي فقد كانت البداية في تلقي مدير أمن القليوبية بلاغاً حول شخص قتل نجله وقطّع جثته محاولًا إحراقها بمنطقة منطي بقليوب بمحافظة القليوبية.

وشكلت المباحث الجنائية شكلت فريق بحث ، حيث تبين بالمعاينة والفحص أن المتهم "ي.ف.ا" قتل ابنه الطفل "أ" 11 عامًا، ووضع جثمانه داخل غرفته على الفراش لمدة 5 أيام، وعندما لاحظ أن الجثة بدأت تظهر عليها حالة تعفن، قطّعها ووضعها داخل شيكارة محاولًا إحراق الجثة جوار الطريق الدائري.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بجريمته، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ولم يذكر الموقع سبب إقدام الأب على فعلته النكراء التي تأباها الفطرة السليمة.