فيديو.. فنانة شهيرة تتعرض لحادث خطير

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعرضت الممثلة الشهيرة آن هيش إلى حادث خطير أمس حيث اصطدمت بسيارتها في بيت أدى إلى اشتعاله ونقلت الممثلة في حال خطيرة إلى المستشفى في لوس أنجلوس، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية عدة.



وبحسب أجهزة الإنقاذ في لوس أنجلوس فإن سيارةً اصطدمت بمنزل مؤلف من طابقين في حي مار فيستا "مما تسبب في تسجيل أضرار جسيمة واندلاع حريق هائل". وأضافت أن المرأة التي كانت تقود السيارة "نُقلت الى المستشفى في حال حرجة".

كما أكدت وسائل إعلام أمريكية عدة معلومات نشرها موقع "تي إم زي" المتخصص في أخبار المشاهير وتشير إلى أن سائقة السيارة من نوع "ميني كوبر" زرقاء اللون هي الممثلة آن هيش وفق العربية نت.

واصطدمت سيارة الممثلة البالغة 53 سنة بدايةً بمرآب أحد المنازل قبل أن تصطدم بالفيلا في مار فيستا وتوقع أضراراً كبيرة، بحسب وسائل الإعلام.



من جهتهم، أفاد رجال الإنقاذ في لوس أنجلوس بأن العناصر الذين توجهوا إلى مكان الحادث والبالغ عددهم نحو ستين شخصاً احتاجوا إلى أكثر من ساعة ليخمدوا الحريق الذي تسبب به حادث الاصطدام.

وشاركت آن هيش في عدد كبير من أفلام تسعينات القرن الفائت من أبرزها "سيكس دايز، سيفن نايتس" و"دوني براسكو". واشتهرت في دور أدّته بمسلسل "أناذر وورد" وحازت بفضله جائزة "داي تايم إيمي" سنة 1991.

A speeding Mini Cooper with the actress #AnneHeche reportedly behind the wheel, smashes into a home bursting into flames. The actress is critically injured. Eyewitness News with new video and an update on Heche's condition. Tonight at 11 from ABC7. https://t.co/qnmqiltCT9 pic.twitter.com/qeAlovIzY9