وزير في حكومة سنغافورة يقترح عقد المحاكم والزواج في «ميتافيرس»

المصدر: إعداد: نهى حوّا

ت + ت - الحجم الطبيعي

مشاريع كثيرة مثيرة للاهتمام كان يجري إنشاؤها في المساحات الرقمية أخيراً تطال مجالات متنوعة من الحياة، وتلك كانت تزداد تباعاً بالتوازي مع زيادة قناعة الناس بإمكانية حصولهم على شكل رقمي لحياتهم الواقعية في عالم «ميتافيرس».

من الحصول على شكل افتراضي لعناصر مادية وأشياء، والاستحواذ على أراضي ومنازل وملابس وأصول رقمية خاصة، واستضافة أحداث على منصات افتراضية كحفلات زفاف وغيرها، لفت التحول اهتمام القطاعين الخاص والحكومي، حيث اقترح وزير في الحكومة السنغافورية أخيراً معالجة قضايا المحاكم وإجراءات الزواج على «ميتافيرس».

جاء هذا الاقتراح، على لسان وزير الثقافة والمجتمع والشباب والوزير الثاني للقانون في سنغافورة، أدوين تونغ، الذي طرح أثناء إلقاء خطاب في 20 يوليو بمعرض «تكنولوجيا القانونية. فست 2022»، إمكانية استضافة ميتافيرس مراسم الزواج وغيرها من الأحداث الشخصية، وعمليات أخرى بما في ذلك إمكانية إجراء الخدمات الحكومية المختلفة في الأرض الافتراضية.

ونقل موقع «بيت كوينست»، عن الوزير تصريحه بأن مثل تلك الخدمات القانونية ممكنة في «ميتافيرس»، ذلك أن الوباء أدى إلى استخدام الإنترنت لحل جميع المشكلات تقريباً، حتى بعض العمليات التي تتضمن التمثيل المادي مثل تسوية المنازعات، مستشهداً بقضية نزاع قانوني في حادث بموقع بناء، حيث تم عرض رؤية ثلاثية الأبعاد له من خلال منصة رقمية بتقنية الواقع المعزز.

وأعرب الوزير عن اعتقاده بإمكانية انتقال أي شخص داخل نفق فعلي أو أي مرفق، ما يؤمن رؤية أفضل لمنازعات البناء باستخدام منظور الواقع المعزز الذي يمثل المساحة الفعلية.

ولفت في بيان إلى أن تضمين ميتافيرس لن يقف عائقاً أمام جلسات الاستماع التقليدية، لكن وجود خيارات عبر الإنترنت يخلق عنصراً هجيناً، إذ يوفر طرقاً أكثر ملاءمة لحل النزاعات وطرقاً أكثر كفاءة، عدا عن كونه ابتكاراً تقنياً يوفر تطوراً مع الكون المتغير باستمرار.

وبشأن التطورات ذات العلاقة، لفت موقع «بيت كوينست» إلى استضافة ديسنرالاند، وهي منصة ميتافيرس، حفل زفاف على المنصة في بداية العام، وهو الحفل الذي جعل شركة المحاماة «مجموعة روز لو» أول شركة محاماة لها مكتب في ميتافيرس، تقوم بالإجراءات القانونية بحضور ألفي ضيف افتراضي.

كما أشار إلى خطط لحكومة كوريا الجنوبية في ميتافيرس، وتخصيصها 177 مليون دولار كصندوق تنموي لمنصة افتراضية تتيح للمواطنين الوصول بسهولة إلى الخدمات الحكومية.