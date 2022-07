شاهد.. روبوت يهاجم طفلاً ويكسر إصبعه

ت + ت - الحجم الطبيعي

هجم روبوت بشكل مفاجئ على طفل موهوب خلال مباراة شطرنج بينهم، ما أدى إلى كسر في إصبع الطفل.

وتحولت المباراة إلى كارثة بسبب الهجوم في مشهد آثار الذعر بين الحاضرين.

وأفادت مصادر إعلامية روسية أن روبوتا يلعب الشطرنج أمسك بإصبع طفل يبلغ من العمر 7 سنوات وكسره، خلال مباراة في بطولة موسكو المفتوحة الأسبوع الماضي.

وقال سيرجي لازاريف، رئيس اتحاد الشطرنج في موسكو، لوكالة تاس للأنباء بعد الحادث، إن الروبوت كسر إصبع الطفل، مضيفا أن هذه الآلة لعبت العديد من مباريات الشطرنج السابقة دون مشاكل مشابهة.

يُظهر مقطع فيديو للحادث الذي وقع قبل أيام، إصبع الصبي وهو يقرص من الذراع الآلية لعدة ثوان، قبل أن يندفع ثلاثة رجال لتحرير الصبي من قبضة الآلة. وفقا لسكاي نيوز.

وقال سيرغي سماغين، نائب رئيس الاتحاد الروسي للشطرنج، إن الطفل الصغير "خرق" القوانين لأنه لم ينتظر الروبوت حتى ينهي حركته في اللعبة، هذا الأمر دفع الآلة للتصرف بشكل غريب.

وأكد المسؤولين أن الطفل، الذي يعتبر من بين أفضل 30 لاعبا روسيا بالشطرنج دون 10 أعوام، عاد للمشاركة في المسابقة اليوم التالي.

