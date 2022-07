طائرة هندية تقوم بهبوط اضطراري إثر انتشار دخان في مقصورة الركاب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أجرت طائرة هندية كانت تقوم برحلة داخلية هبوطا اضطراريا في نيودلهي السبت إثر انتشار دخان في مقصورة الركاب بعيد إقلاعها متجهة إلى مدينة جبلبور وسط البلاد، على ما أعلنت شركة الطيران.

وتم إجلاء ركاب الرحلة التي تشغلها شركة "سبايس جت" التجارية، بسلام عقب عودة الطائرة إلى المطار في نيودلهي.

وكتبت الشركة على تويتر "أثناء تخطي 5 آلاف قدم، رصد الطاقم دخانا في المقصورة". وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الحادث تسجيلات فيديو تظهر المقصورة تضيق بالدخان.

A plane in India with 185 passengers caught fire after takeoff with all occupants safe upon landing at Patna airport, media reported on Sun. The fire was possibly caused by a bird in the engine or a technical fault, local officials said. pic.twitter.com/Bi6uf4Vhcu