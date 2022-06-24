محام: نريد حكم الإعدام على قاتل فتاة المنصورة يكون الأسرع في التاريخ

المصدر: البيان

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أدمى حادث مقتل نيرة بنت المحلة الكبرى بمصر والتي قتلت غدراً أمام بوابات جامعة المنصورة قلوب الملايين، ممن سمعوا قصتها وشاهدوا دماءها البريئة تراق بلا رحمة، ولسان حال الملايين، يردد بصوت واحد نريد العدالة الناجزة في أسرع وقت ممكنن ليشفي بعضاً من غليل الملايين الذين تقطعت قلوبهم، على الفتاة التي في عمر الزهور.

وقال المحامي خالد عبدالرحمن : إن لمحامين يأملون بأن يحكم على القاتل من الجلسة الأولى، ويتم تحويل أوراقه إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي وفق العربية نت.

كما تابع أن النيابة حددت الجلسة الأولى، وسط آمال بالحصول على حكم الإعدام فيها فوراً، ليكون الحكم الأسرع في تاريخ القضاء الجنائي.

جاء ذلك بعدما أمر المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة محمد لبيب، بإحالة قضية نيرة أشرف عبد القادر إلى محكمة الجنايات وتم تحديد جلسة مستعجلة للنظر فيها في الـ26 من يونيوالجاري

في حين تعتبر هذه القضية من أندر القصايا التي يتم إحالتها بفتره وجيزة، بعد مرور 6 أيام فقط على ارتكاب الواقعة في سابقة فريدة من نوعها للقضاء المصري.

يشار إلى أن المارة كانوا قد فوجئوا صباح الاثنين الماضي، بطالب يذبح زميلته أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة، وذلك بعد مشادة كلامية نشبت بينهما فيما تمكن الأهالي من ضبطه والإمساك به.

وهزت الواقعة الشارع المصري والعالم العربي خصوصا بعد انتشار فيديو يفطر القلوب، رفضت "العربية.نت" نشره لقساوته، أظهر القاتل وهو يذبح ضحيته من الوريد إلى الوريد.

إلى ذلك، طالب رواد مواقع التواصل بإنزال أقصى العقوبات بالقاتل، الذي ما لبثت ضحيته أن وصلت المستشفى حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.