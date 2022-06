شكراً "بي تي إس".. أعلى تغريدة لبايدن منذ توليه منصبه

ت + ت - الحجم الطبيعي

نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن تغريدة طارت حسابات منصة تويتر بها واعتبرت الأكثر تفاعلاً منذ تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت التغريدة المذكورة بعد أن استضاف بايدن فرقة البوب الكورية "بي تي إس" في البيت الأبيض بداية الأسبوع، لمناقشة الارتفاع في جرائم الكراهية ضد الأمريكيين الآسيويين.

ونشر بايدن التغريدة في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء مرفقة بمقطع فيديو للقائه مع BTS ، حسب "فوربس" الأمريكية.

حظيت التغريدة بأكثر من 400 ألف إعادة تغريد حتى بعد ظهر يوم السبت، إلى جانب أكثر من 976 ألف إعجاب ، ما يجعلها خامس أكثر التغريدات شهرة خلال الأسبوع الماضي ، وفقًا للبيانات التي جمعتها شركة NewsWhip لتتبع وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من هذا الكم الهائل من التفاعل مع تغريدة الرئيس الأمريكي، فإنها لا تزال متخلفة عن أكثر منشورات سلفه دونالد ترامب الذي كان تويتر ساحته المفضلة للتواصل مع الأمريكيين والعالم، قبل أن يحظر حسابه للأبد بعد أحداث 6 يناير الشهيرة.

It was great to meet with you, @bts_bighit. Thanks for all you’re doing to raise awareness around the rise in anti-Asian hate crimes and discrimination.



I look forward to sharing more of our conversation soon. pic.twitter.com/LnczTpT2aL