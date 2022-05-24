تفاصيل الحالة الصحية للإعلامي مفيد فوزي بعد نقله للمستشفى

المصدر: البيان

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تعرض الإعلامي المصري مفيد فوزي لوعكة صحية نقل على إثرها الي المستشفى بسبب حزنه على وفاة الفنان سمير صبري، والكاتب الصحفي صلاح منتصر.

وكشف طارق سعدة، نقيب الإعلاميين حالة فوزي الصحية، قائلاً "الإعلامي القدير مفيد فوزي كان يعاني طوال الفترة السابقة من وعكة صحية بالتأكيد تأثرت بصورة أكبر بعدما علم بوفاة اثنين من أصدقائه، مما أثر في نفسيته بصورة أكبر ليدخل المستشفى".

وكان في أواخر شهر يناير الماضي تعرض مفيد فوزي لكسر بالكتف، وخضع للعلاج الطبيعي، لأن حالته لا تسمح بالتدخل الجراحي، وصاحبته حنان ابنته بالبيت.

وكانت انتشرت شائعات عن إصابة فوزي بفيروس كورونا المستجد ولكنه خرج ونفي كافة الشائعات حول الموضوع، وطلب من مروجي الشائعات التوقف عن نشر أخبار غير صحيحة بهدف لجلب المشاركات والمتابعين عبر صفحاتهم، وحزن الجمهور المحب لمفيد فوزي على مرضه، حيث يعد من الشخصيات التي لها دور كبير في الإعلام المصري، والحوارات المصرية عبر الشاشات، كما أنه بعد وفاة سمير صبري تعرض لوعكة صحية بسبب علاقة الصداقة التي تجمعهما.

وقالت حنان فوزي ابنه مفيد فوزي "تعرضنا للقلق والخوف والحيرة والألم على بابا منذ عشر أيام، وكثير ناس سألونا وتواصلوا معنا بس بابا ما بقدر يتكلم، ونشكر الله على كل حال، أن بابا تعرض إلى كسر في مفصل الكتف اليمني، ولا يسمح بعمل عملية جراحية غير رحمة من ربنا تجي، والحمد الله يارب وقدر الله وما شاء فعل، والله يتمم الشفاء على خير".

وطلبت من جميع الجمهور الموجود عبر صفحتهم الاجتماعية بالدعاء، والشفاء العاجل لوالدها، ويارب يعطيه الصحة والعافية، يارب رحمتك وسعت كل شيء.

ومفيد فوزي محاور صاحب مدرسة صحفية لها بصمتها في بلاط صاحبة الجلالة، حاور الكثير من رموز السياسة والفن والأدب وفوق كل هذا وذاك صاحب تجربة صحفية لامعة في مجلة صباح الخير حيث أسرى عالم الصحافة والتليفزيون بتحقيقاته المتنوعة وحواراته الناجحة مع أهم الشخصيات السياسية والفنية والأدبية على مستوى العالم العربي خلال مسيرته المهنية.