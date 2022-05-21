قصة أقدم شجرة مانجو في السعودية

المصدر: البيان

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تقف وسط الطبيعة الخلابة في جازان جنوب غربي المملكة العربية السعودية شجرة عمرها 50 عاماً شاهدةً على التاريخ، بوصفها أقدم شجرة مانجو زُرعت في المملكة وجُلبت شتلتها من مصر.

وتشتهر منطقة جازان بزراعة أشجار المانجو الذي وصلت بإنتاجها إلى مختلف أرجاء العالم، وذلك من بين أنواع المنتجات الزراعية الأخرى التي يزرعها أهالي المنطقة نظير عوامل التربة الصالحة للزراعة والمياه الجوفية الغزيرة التي جعلت هذه الشجرة الاستوائية التي يصل عمر البعض منها إلى 50 عاماً تستجيب للزراعة في جازان.

ويحتضن مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان الشجرة العريقة التي كانت نواة لنجاح التجارب الحقلية ومن ثم نجاح وانتشار زراعة المانجو في المنطقة، حتى أصبحت واحداً من أهم المنتجات الزراعية ذات الجدوى الاقتصادية للمزارعين، حسبما أفاد موقع «سبق» الإخباري.

والشجرة، التي زُرعت في نوفمبر 1972م ويصل طولها لنحو 30 متراً، تعبِّر عن جهود مركز الأبحاث الزراعية التابع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان في تقديم محاصيل زراعية ذات مردود اقتصادي عالٍ، إذ أسهم المركز في إدخال 20 صنفاً من المانجو بين عامي 1982 / 1984م، من فلوريدا والهند ومصر وأستراليا، وخضعت تلك الأصناف للدراسة خلال سنوات البحث، وأثبتت الدراسات حينها أن منطقة جازان ملائمة بيئياً لزراعة المانجو.

وفي الوقت الذي انتشرت فيه زراعة المانجو في منطقة جازان، واصل مركز الأبحاث تجاربه الزراعية بإدخال أصناف جديدة من عدد من دول العالم حتى وصلت 60 صنفاً من المانجو بالمنطقة.

ويبدأ إنتاج شجرة المانجو من عمر 4 إلى 5 أعوام، ويتزايد الإنتاج حتى يصل عمر الشجرة 15 عاماً، لتصل بذلك لبداية الإنتاج الاقتصادي الذي قد يستمر طيلة عمر الشجرة إذا ما توافرت لها الرعاية المناسبة.

يُذكر أن مركز الأبحاث الزراعية بجازان يواصل جهوده لتكوين بيئة زراعية مستدامة تحقق أهداف التجارب والأبحاث العلمية، وتسهم في خدمة المزارعين وتحسين جودة الزراعة، وذلك ضمن دور وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بوكالة الزراعة ‏والإدارة العامة للأبحاث والإرشاد وفقاً لرؤية المملكة 2030.