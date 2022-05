موظف سابق في "ماكدونالدز" يكشف أسرار الهوس بمطاعم الوجبات السريعة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ربما يتساءل البعض عن الأسباب التي تجعلنا نرغب في تناول الطعام المقدم بمطاعم الوجبات السريعة.

موظف سابق بسلسلة مطاعم ماكدونالدز الأمريكية، حيث يعمل أكثر من 200 ألف موظف لتقديم الطعام لحوالي 68 مليون مستهلك يوميا حول العالم، كشف بعضا من أسرار السلسلة العالمية، وفقا لموقع (!Eat This, Not That) المتخصص في التغذية والطعام.

وأوضح الموظف السابق بالسلسلة الشهيرة، مايكل ريان، سبب الطعم الجيد أو المحبب للطعام والشراب المقدم فيما وصفه بـ ”وقوف العلم خلف كل شيء لخلق تجربة مثالية لدى العملاء"، إذ شرح عدة خطوات بسيطة يمكن أن تشكل فروقا في المذاق والتجربة المصاحبة لتناول الطعام والشرب.

يتمثل أول تلك الأسرار في قصبة الشرب الموزعة مع المشروبات، حيث يبلغ سمكها بالتحديد 0.28 بوصة، بينما يبلغ سمك النوع المعتاد 0.13 بوصة. وبذلك يمكن لدفعة أكبر من الصودا الموجودة في المشروبات الغازية الاصطدام باللسان، بما يجعل طعم المشروب يبدو وكأنه أفضل من المعتاد.

وصرح الموظف السابق في مطاعم ماكدونالدز بأنها اتفقت مع شركة المشروبات الغازية المتعاملة معها على إنتاج وصفة خاصة للمشروبات الغازية تتسم بدرجة تحلية أعلى عن المشروب الرسمي للشركة المتاح في الأسواق.

ويكشف ريان أيضا سر الدجاج المشوى المقدم في المطعم، حيث يتم حقن قطع الدجاج بمزيج ماء وملح باستخدام تكنيك يعرف باسم النفخ، وهو ما يجعل هذا الصنف رطب ولذيذ.

أما بالنسبة للناغتس (قطع الدجاج المقلية)، فالسر وراءها هو الاتفاق مع شركة لإنتاج قطع الدجاج باستخدام قالب محدد يجعلها متساوية في الحجم، وبالتالي يتم طهيها بشكل متساو تماما.

وفيما يتعلق بالمأكولات المثلجة والأصناف التي تحتوي على الكريمة، فالسر خلفها في صيانة وتنظيف المعدات المستخدمة في إعدادها أسبوعيا، وفقا لموقع ريدرز دايجست.

جدير بالذكر، أن الأطباء يحذرون من التناول المستمر للوجبات السريعة بسبب ارتفاع معدلات الدهون والسكر فيها بما يهدد بمشاكل صحية مختلفة.