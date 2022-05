في حادث مروع.. طائرة تسقط فوق سيارة

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفي شخص وأصيب 5 آخرون، جراء سقوط طائرة صغيرة فوق جسر واصطدامها بسيارة، في ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، السبت.

ووقع الحادث المأساوي قبل الظهيرة بقليل، على جسر "هولفر إنليت"، مما أدى إلى إغلاق حركة المرور على الجسر وفق سكاي نيوز.

وقال مسؤولو إدارة الطيران الفيدرالية إنه كان هناك 3 أشخاص على متن طائرة "سيسنا 172" ذات المحرك الواحد، التي تحطمت إثر فقدانها محركها، مما أدى إلى سقوطها واصطدامها بمركبة "سيئة الحظ"، ثم احتراقها.

BREAKING: A small plane crashed onto a bridge and caught fire in the #Miami metro area on Saturday afternoon, May 14. pic.twitter.com/zEtf5GMqHt