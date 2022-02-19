الفراشات الشفافة.. جمال سام

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعد مظهر الفراشات ذات الأجنحة الشفافة خلابا يخطف الأنظار، ورغم ذلك فهي تحمل سما، فلماذا ذلك؟.



تعد الشفافية ميزة طبيعية تساعد الكائنات الحية على الاختفاء من أعدائها والمفترسات. وتمتلك الكائنات المائية عادة هذه الميزة حيث تبدو غير مرئية تحت سطح الماء، لكن بعض الفراشات لديها أجنحة زجاجية لحمايتها ويطلق عليها اسم "فراشات الأجنحة الشفافية".

الجمال السام

الألوان الزاهية قد تدل على أن الفراشات سامة، وأنها تمتلك دفاعات كيمائية، لذا يتجنبها الأعداء خوفا من السم. أما الفراشات غير السامة فقد طورت نفسها لتحاكي الفراشات السامة حتى لا تزعجها الكائنات المفترسة الأخرى.

الرؤية.. خطر!

في التشابه بين الفراشات السامة وغير السامة أو ما يُطلق عليه "حلقات المحاكاة" أو "تقليد مولريان". تعرض الفراشات السامة وغير السامة أجنحة ذات ألوان وأشكال متشابهة.

وفي ذلك، قال نيبام باتيل، مدير المختبر البيولوجي البحري في جامعة شيكاغو الأمريكية لقناة "دي. دبليو" الألمانية: إن غابات الأمازون تضم أكثر الأنواع الخلابة "حيث يمكن رؤية ذلك حيث تجد فراشات غير مرتبطة لكنها تتشابه في شكل الأجنحة".

حل اللغز

قام العلماء بفحص الخصائص البصرية والهيكلية للأجنحة الشفافة في الفراشات الشفافة. وقد وجد العلماء أن إحدى الفراشات السامة الرئيسية لا تحتوي على طبقة خارجية أو غلاف مضاد للوهج على جناحيها، لذا يسهل رؤيتها في ضوء الشمس.

حماية مزدوجة

يقول الباحث باتيل إن الأجنحة الشفافة والسامة قد تكون "تحذيرا للكائنات المفترسة في ضوء الشمس وقد تكون خدعة عندما تكون الفراشات في الظل، لذا فهي تمتلك أفضل خصائص الأمرين".