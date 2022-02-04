المغرب.. آخر تطورات عملية إنقاذ الطفل ريان

المصدر: البيان

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مازالت جهود السلطات المغربية مستمرة لإنقاذ الطفل ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، بعد سقوطه في بئر عميقة بإحدى القرى الواقعة شمال البلاد منذ 3 أيام.

وبدأت القصة عشية يوم الثلاثاء، عندما سقط الطفل ريان في بئر عميقة يبلغ عمقه نحو 32 مترا، في قرية أغران بإقليم شفشاون، شمالي المغرب.

عملية الحفر العمودي

وحسب آخر الأنباء الواردة، فإن الجرافات والآليات توقفت عن عملية الحفر العمودي، بعدما وصلت إلى عمق 31 مترا، أي أنها اقتربت بشكل كبير من مستوى تواجد ريان.

عملية الحفر الأفقي

ويترقب أن تنطلق بعد قليل عملية الحفر الأفقي على عمق 8 أمتار.

وقال مسؤول مغربي، اليوم الجمعة، إن الطفل ريان لم يأكل ولم يشرب منذ 3 أيام، مشيرا إلى أن الأمل كبير في بقائه على قيد الحياة

الطفل لم يتناول أي طعام منذ 3 أيام

وفي تصريحه لوسائل الإعلام بعين المكان، نفى رئيس لجنة تتبع إنقاذ ريان، عبد الهادي التمراني، أن يكون الطفل قد تناول أي طعام، عكس ما تم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا أنه يجري تزويده بالأكسجين على مدار الساعة بدون توقف.

وعبّر التمراني عن أمله في بقاء ريان حيّا، قائلا "الأمل كبير في بقاء الطفل ريان على قيد الحياة"، مشيرا إلى أن عمليات الحفر وصلت عمر 30 مترا.

وأوضح المسؤول أن توقف عمليات الحفر من حين لآخر مرده إلى حدوث انهيارات صخرية، مبرزا أن تلك الانهيارات تكون متعمدة أحيانا من طاقم الحفر حتى يتم تأمين العملية.

موعد الوصول للطفل الساعة 8 بتوقيت المغرب

صرّح مصدر بلجنة إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر يبلغ عمقه 32 مترا، بأن عمليات الحفر مستمرة على قدم وساق، ومن المتوقع إنتهائها الساعة 8 بتوقيت المغرب.

ونقلت بوابة "العين الإخبارية" عن مصدر بفريق إنقاذ الطفل المغربي ريان، الموعد المتوقع لخروجه من الحفرة المائية الجافة، موضحا أن توقعات المهندسين تقول إن الوصول إليه سيكون الثامنة تقريباً بالتوقيت المحلي للمغرب ، والسابعة بتوقيت جرينيتش.

وأكد المصدر أن المهندسين بالموقع يتسابقون لإتمام الحفر وإنقاذ الطفل ريان، خاصة بعدما تخطت عدد الساعات التي قضاها الطفل داخل البئر 50 ساعة.

وأوضح المصدر أنه تمت الاستعانة بخمس آليات للحفر، والعشرات من رجال الوقاية المدنية، بجانب خبراء وتقنيين طبوغرافيين من أجل المساعدة على تحديد مكان ريان بدقة، وتلافي حدوث انهيارات في التربة.

وبالرغم من أن ريان لا يزال على قيد الحياة، إلا أن المصدر لم يستبعد تدهور وضعه الصحي، سواء بسبب السقطة التي قد تسبب له كسوراً، أو بسبب فترة الجوع والعطش الطويلة التي عاشها الطفل.

وسقط الطفل المغربي ريان في حفرة مائية جافة، في غفلة من والده، الذي كان يهم ببناء سقف عليها، قبل أن تتوالى محاولات الإنقاذ، سواء من خلال إدخال متطوعين إلى الحفرة، وهي العملية التي باءت بالفشل نظراً لضيق قطرها، أو من خلال عمليات الحفر الأفقي بالموازاة مع الحفرة.

وتم توفير مروحية إسعاف ومجهزة بكل وسائل الإنعاش والإسعاف؛ ترقباً لإخراج ريان من البئر، إلى جانب سيارة إسعاف طبية وفريق صحي يضم طبيب مختص في الإنعاش والتخدير وممرضين في الإنعاش والتخدير و3 ممرضين تابعين للمركز الصحي بالمدينة.

وأوضح المصدر الاستعانة بخمس آليات للحفر، والعشرات من رجال الوقاية المدنية، بجانب خبراء وتقنيين طبوغرافيين من أجل المساعدة على تحديد مكان ريان بدقة، وتلافي حدوث انهيارات في التربة.

وبالرغم من أن ريان لا يزال على قيد الحياة، إلا أن المصدر لم يستبعد تدهور وضعه الصحي، سواء بسبب السقطة التي قد تسبب له كسوراً، أو بسبب فترة الجوع والعطش الطويلة التي عاشها الطفل.

وسقط الطفل المغربي ريان في حفرة مائية جافة، في غفلة من والده، الذي كان يهم ببناء سقف عليها، قبل أن تتوالى محاولات الإنقاذ، سواء من خلال إدخال متطوعين إلى الحفرة، وهي العملية التي باءت بالفشل نظراً لضيق قطرها، أو من خلال عمليات الحفر الأفقي بالموازاة مع الحفرة.

وتم توفير مروحية إسعاف ومجهزة بكل وسائل الإنعاش والإسعاف؛ ترقباً لإخراج ريان من البئر، إلى جانب سيارة إسعاف طبية وفريق صحي يضم طبيب مختص في الإنعاش والتخدير وممرضين في الإنعاش والتخدير و3 ممرضين تابعين للمركز الصحي بالمدينة.