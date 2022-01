غموض كبير حول الحادث .. ممثل شاب ينهي حياته برصاصة في الرأس

المصدر: وكالات

حادثة انتحار مروعة كانت مثار الحديث طوال الساعات القليلة الماضية خاصة وأنها ترتبط بفنان شاب ونجل فنان شهير أطلق عيار ناري على نفسه في الرأس ليتخلص من حياته وسط حالة من الغموض والضبابية حول الأسباب التي دفعت الفنان الشاب إلى أن ينتحر ويتخلص من بحياته بتلك الطريقة المأساوية وعثرت الشرطة علي جثته غارقة في دمائها جراء الطلق الناري وبدأت التحقيقات الموسعة لكشف ملابسات الحادث.

وانتحر الممثل الامريكي الشاب هدسون مايكل مادسن عن عمر يناهز ال 26 عاما نجل الممثل العالمي مايكل مادسن، بإطلاق عيار ناري في الرأس أثناء تواجده على جزيرة " أواهو"، وكشف موقع جاست جيرد ان انتحار هدسون جاء بشكل مفاجئ واثناء تواجدة مع زوجته في الجزيرة وان واقعة الانتحار جاءت بعد ان قام الفنان الشاب الراحل بإطلاق عيار ناري في الرأس أودي بحياته في ذات اللحظة.

وعثرت الشرطة الأمريكية على جثة الفنان الشاب نجل مايكل مادسن متوفيا جراء إصابته برصاصة ذاتية الإطلاق في جزيرة أواهو في هاواي، وأكدت جهات التحقيق على أنه مات متأثرا بهذا العيار الناري الذي اصاب الرأس بشكل مباشر , ويشير الحساب الرسمي للشاب الراحل هادسن على فيسبوك إلى أنه كان يعيش في هاواي مع زوجته كارلي، وخدم سابقا في الجيش الأمريكي وتحديدا في أفغانستان بحسب موقع "page six".

ومن جانبه لم يعلق الأب مايكل مادسن على خبر انتحار نجله حتى الآن ومازال ملتزما الصمت في الوقت الذي قررت والدته وفق ما نشر في وكالات الأنباء الأجنبية السفر إلى هاواي لوداع ابنها.

مايكل مادسن ممثل ومنتج ومؤلف أمريكي، ولد في 25 سبتمبر 1957 في شيكاغو، إلينوي، الولايات المتحدة، بدأ مسيرته الفنية عام 1982 في Against All Hope، ومن أبرز أعماله وSpecies وKill Bill: Vol. 1 وThe Hateful Eight , ومع المخرج كوينتن تارانتينو من خلال فيلم Reservoir Dogs، والذي يدور حول زعيم إحدى العصابات الذي يقوم بجمع ستة لصوص في تخصصات مختلفة من أجل القيام بعملية سرقة كبرى لشحنة من الماس، ولا يعرف الرجال بعضهم بعضًا، وإن كانوا يبدون واثقين من النجاح.