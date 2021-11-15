مايكروسوفت تسلط الضوء على مستقبل التعلم الهجين

المصدر: البيان

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رَكَّزَتْ مايكروسوفت اليوم خلال مشاركتها في المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم " GESS دبي 2021" على أهمية تمكين الشباب وسبل التعليم المستدام.

وتأتي مشاركة مايكروسوفت في النسخة الرابعة عشرة للمعرض والمنعقدة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم لدولة الإمارات في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز مجال التعليم على صعيد المنطقة كافة.

وبهذا الصدد، قال أحمد أمين عاشور الرئيس الإقليمي لقطاع التعليم في مايكروسوفت الإمارات: "تتمتع مايكروسوفت بمكانة رائدة في مجال التعليم، حيث مكنت عشرات الآلاف من الطلاب والمعلمين من مواصلة رحلتهم التعليمية من خلال الأدوات والتقنيات التي تقدمها في ظل ظروف الجائحة، وعلى رأسها منصة Teams” “Microsoft. ونحن متحمسون للمشاركة مرة أخرى في معرض جيس دبي 2021، الحدث التعليمي الأكبر لهذا العام في الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي سنركز من خلاله على مستقبل التعلم الهجين، وكيفية الاستفادة من الفترة الماضية لإعادة تشكيل منهجية تدريس وتعليم واعدة في المستقبل".

وعلى هامش فعاليات المعرض لهذا العام، قدم "مارك إيست"، المدير العام في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا لدى مجموعة مايكروسوفت التعليمية، كلمة رئيسية عن التحول بعد الجائحة، وطرق استشراف المستقبل بالمهارات التي ستساهم في تطوير الاقتصاد على المستوى الاقليمي.

بينما قامت جاي ريتشاردز هيل، كبير أخصائيي قطاع التعليم في المقر الرئيسي لدى مايكروسوفت لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالتحدث إلى الحضور حول مهارات التوظيف وطرق تمكين القوى العاملة في المستقبل.

وناقش حرب بو حرب رئيس قطاع التعليم لدى مايكروسوفت في الشرق الأوسط وأفريقيا، مهارات القوى العاملة وفرص توظيفها، وأشار إلى التغيرات التي طرأت على عالم التكنولوجيا والحوسبة السحابية، فضلاً عن التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسكانية، والتي أدت بنهاية المطاف إلى تغيّر التوقعات ونشوء متطلبات جديدة على مستوى المجتمع.

وقد سلطت مايكروسوفت من خلال جناحها المشارك في معرض "جيس 2021" الضوء على دور التكنولوجيا المهم في تعزيز أطُر التعلم في ظل العصر الهجين، حيث قامت الشركة بعرض العديد من الحلول في مجالات الأمان والتحليلات، وأوضحت كيف يمكن أن يشكل نظام التشغيل الجديد Windows 11''" مع جهاز ''Surface Hub'' واصدار ''Minecraft'' منظومة متكاملة من شأنها تعزيز رحلة التعليم على مستوى المعلمين والطلاب.

علاوة على ذلك، تضمن جناح مايكروسوفت تواجد مجموعة من الشركاء مثل ''Clasera'' و ''GamaLearn'' و ''Impero''، الذين عرضوا داخل جناح الشركة أحدث الحلول والتقنيات في مجال التعليم.

مع العلم تأتي مشاركة مايكروسوفت في مؤتمر "جيس دبي 2021" بعد أسابيع فقط من تعاون الشركة مع "إكسبو دبي ''2020 لإطلاق منصة Minecraft''" الغامرة لاستكشاف موقع إكسبو، مما يوضح كيف يمكن لمستقبل التعلم المدمج أن يمتد إلى ما وراء جدران الفصول الدراسية.

ومن الجدير بالذكر أن الإصدار التعليمي لـ Minecraft''" يستهدف الطلاب من مرحلة رياض الأطفال إلى مرحلة الصف الثاني عشر، ويتضمن خطط دراسية يمكن للمعلمين استخدامها داخل فصولهم الدراسية، والتي تتيح للطلاب في حلّتها الجديدة فرص استكشاف الموضوعات الفرعية في معرض إكسبو دبي 2020، وكيفية تعلم بناء عالم أكثر استدامة. علماً أن موضوعات الدروس تتراوح بين الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي وإرساء مفهوم الثقافة بشكل عام. في حين ترتبط جميع الدروس بعالم إكسبو 2020، سواء كان ذلك كجزء من نشاط يطلب من الطلاب، إذ يتوجب عليه بناء شيء جديد داخل الموقع أو إجراء بحث على بعض الأجنحة.