«عسل حتا».. الأولى في تربية «الملكات» بالشرق الأوسط

المصدر: دبي - نهى حوّا

في أعالي جبال دبي توجد واحدة من أكبر مزارع تربية النحل في الشرق الأوسط، وأول محطة لتربية ملكات النحل في المنطقة. لكن في تلك البيئة هناك حاجة إلى النحل والملقحات الأخرى من أجل ازدهار الحياة النباتية، وقد تم إنشاء منحل لتزويد النحل بأرض خصبة وإطالة عمرها ودورة حياتها إلى ما بعد مواسم الطقس المعتدل، حيث يمكنها إنتاج العسل.

يعود المنحل إلى شركة «عسل حتا» التي تنتج عسلاً من 45 موقعاً عبر الإمارات ومصر والسعودية، وتدير أول محطة لتربية ملكات النحل في الشرق الأوسط.

ووفقاً لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، تتميز الشركة بالقدرة على تربية ما يصل إلى 15 ألف ملكة نحل في فترة ثلاثة أشهر، وملايين النحلات العاملات على مدار السنة من أكثر من 3 آلاف خلية نحل. وهي تدير أيضاً «برنامجاً لإعادة الشراء»، حيث تحصل على النحل من المنتجين في أنحاء المنطقة، وتدعم النحل خلال فصل الصيف باستخدام خلايا نحل تم عزلها للحفاظ على درجات حرارة منخفضة، وهو ما قلل من معدلات الوفيات إلى %30، حسب الشركة.