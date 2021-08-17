القطيفة.. «سلة غذاء» واعدة للعالم

المصدر: (إعداد- نهى حوّا)

يعرض موقع إلكتروني وصفاً موجزاً لنبتة «القطيفة» ذات الاسم العلمي «ارامانتس» على الشكل الآتي: «نبتة مغذية من أسلاف حضارة المايا القديمة، زهورها كنز، وحبتها صغيرة لكن مفعولها قوي، ويمكن تناول أوراقها وحبوبها، فهي مثالية للتحميص وصنع الفشار».

وتتمتع هذه النبتة المتواضعة بإمكانات عظيمة وتاريخ عريق يمتد إلى 8 آلاف عام، وهي من الأهمية بحيث يمكن أن تحل محل الحبوب التي تفتقر إلى المغذيات في أنحاء العالم النامي.

ووفقاً لموقع «غوود نيوز» الكندي، كانت شعوب «المايا» أول من زرع تلك النبتة، كما كان يزرعها سكان الأزتيك. وحالياً، يتم تطويرها وتسويقها في منتجات راقية لصناعة التجميل والزيوت الأساسية والأغذية الصحية.

وتعد النبتة من البذور كالحنطة السوداء أو الكينوا، ولا تحتوي على الغلوتين. وهي مصدر للأحماض الأمينية الأساسية التسعة، والعديد من المعادن الرئيسية.

وتعتبر القطيفة نباتاً مثالياً للمناطق المعرضة للجفاف. وحتى الآن، يوجد ما يقرب من 75 نوعاً في جنس القطيفة، ويصل ارتفاعها إلى 3-8 أقدام.