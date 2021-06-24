«مبيد البطاريق».. من ضحية إلى خطر داهم

المصدر: إعداد: نهى حوّا

تحولت محاولة إنقاذ حيوان «شيطان تسمانيا»، بإدخاله إلى جزيرة أسترالية صغيرة، إلى كلفة «كارثية» على حياة الطيور هناك، بما في ذلك القضاء الكامل على البطاريق الصغيرة، استناداً إلى مؤسسة «بيردلايف تسمانيا»، للحفاظ على الطيور.

وكانت جزيرة «ماريا» البالغ مساحتها 116 كيلومتراً مربعاً شرق تسمانيا، موطناً لنحو 4000 زوج من البطاريق الصغيرة منذ عقد تقريباً، الآن، أظهر مسح أخير لمؤسسة «بيردلايف»، الاختفاء الكامل للبطاريق من الجزيرة. ووفقاً لصحيفة «غارديان» البريطانية، كانت النية وراء إدخال شيطان تسمانيا حماية أعدادها، عن طريق إيجاد مكان خالٍ من البشر، ومعزول جغرافياً، وبعيد عن مرض «تورم الوجه» المعدي الذي كان يهددها.

ولهذا السبب، تم إطلاق 28 حيواناً على الجزيرة في عامي 2012 و2013، وتلك تكاثرت لتصبح 100 بحلول 2016. وقد أكد الدكتور أريك وهلر، من مؤسسة «يردلايف تسمانيا» لـ «الغارديان»، أن خسارة الطيور كانت نتيجة محزنة.