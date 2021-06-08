شاهد.. شحن تمثال الحرية "المصغر" من فرنسا إلى أمريكا

المصدر: البيان الإلكتروني

شحنت فرنسا النموذج المصغر لتمثال الحرية، المحفوظ في متحف الفنون والحرف في باريس، إلى مقر إقامة السفير الفرنسي في الولايات المتحدة.

وتم إرسال التمثال البرونزي، الذي يبلغ ارتفاعه 2.83 مترًا، على سبيل الإعارة لمدة عشر سنوات للسفارة الفرنسية في واشنطن، وفق "فرانس براس".

وبدأت رحلة التمثال المصغر أمس الاثنين من متحف الفنون والميتير في باريس، للحاق بمقر إقامة السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة في 14 يوليو.

وقد ثبت المعهد الوطني للفنون والحرف اليدوية سابقا التمثال البرونزي، من قبل في عام 2011 في الساحة الأمامية لمتحف الفنون والحرف.

وقال المدير العام للمعهد الوطني للفنون والحرف، أوليفييه فارون، خلال احتفال بمناسبة إعارة التمثال: “نحن جزء من ترنيمة الحرية وهذا اعتراف بالصداقة الفرنسية الأمريكية”.