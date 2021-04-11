الدول التي أعلنت الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

المصدر: وكالات

أعلنت معظم الدول العربية والإسلامية في العالم، أن الثلاثاء 13 أبريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك، بعد أن تعذر رؤية الهلال مساء اليوم "الأحد".

وأشارت معظم الدول العربية إلى تعذر رؤية الهلال ليكون "الاثنين" مكملا لشهر شعبان، على أن يكون "الثلاثاء" غرة شهر رمضان.

وأوضحت السعودية وقطر والبحرين والكويت وفلسطين ومصر والأردن ولبنان وتونس. بالإضافة إلى العراق و اليمن، أنه "بسبب تعذر رؤية الهلال يوم "الأحد"، فإن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان، وكذلك في كل من إندونيسيا وتركيا".

كما أعلن المغرب وموريتانيا، أن "أول أيام الشهر المبارك سيكون "الثلاثاء" فلكيا".