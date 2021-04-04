أصغر مغسل أموات كورونا في مصر يسرد مشاهد تشيب الرأس

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف أصغر مغسل أموات في مصر الكثير من أسرار تغسيله لموتى وضحايا كورونا، حيث تطوع للعمل في هذا المجال تقرباً من الله، وبعد أن لاحظ أن مغسلي الموتى باتوا يطلبون أرقام فلكية لتغسيل ضحايا فيروس كورونا.

وعبر فيديو بثته صحيفة "اليوم السابع" أوضح سليمان غالب، وهو أصغر مغسل أموات، أنه بدأ عمله منذ ما يقرب من ثمانية شهور، وقال: "بقالي 8 شهور بغسل أموات وخرجت لهذا العمل ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى، بعدما لاحظت أن مغسلي الموتى بيطلبوا أرقام فلكية للتغسيل فقط من أهل المتوفى، والغسل في الأساس المفروض إنه يتعمل بدون أجر".

وتابع سليمان: "غسّلت لحد دلوقتي حوالي 1300 حالة منهم حالات كورونا، ومن هنا بدأنا تأسيس فريق كورونا للغسل والتكفين، في أي مكان في مصر بالمجان، ولا نقبل أي إكراميات، وبالنسبة لطريقة التواصل معانا فأرقامنا موجودة على معظم الثلاجات وعلى جروبات التواصل الاجتماعي وفى ناس عرفانا شخصيا".

وأضاف: "أهل الحالة يتواصلوا معانا قبل الغسل بساعتين، واتعرض علينا أجر وإكراميات كتير جدا بس أحنا تطوع وبنرفض ده، في ناس كتير قالتلي أنت بترمي نفسك في التهلكة، بس لا بالعكس أنا اتعملت حاجات كتير جدا كشاب مكنتش أتخيل أعرفها في الوقت ده".

واستطرد سليمان قائلاً: "بشوف إنذارات ومواقف تشيب العقل في المغسلة علمتني، وبدأت أنصح بيه ناس كتير أوي، أول مرة بكيت وأنا بغسل كانت لواحد عنده 45 سنة، وكان كل لما نحط عليه المياه يبتسم، ولما نتشاهد عليه يبتسم برضه"، وتابع: "مقدرتش أغسل صاحبي وكنت واقف قدامه ببكي".