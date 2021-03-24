بعد فقدانه بعشرين يوماً.. العثور على جثة تاجر سوري مشنوقاً في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد فقدانه لحوالي عشرين يوماً، عثر أهالي مدينة بنها المصرية على جثة تاجر سوري، مشنوقاً في عقار تحت الإنشاء، وبعد إبلاغ الشرطة، تم تحرير محضر بالواقعة، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة، وقررت نقلها إلى مشرحة مستشفى بنها العام وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريحها لمعرفة سبب الوفاة وسؤال أقارب المجني عليه.

وبحسب "المصري اليوم"، فإن التاجر السوري "45 عاماً" كان يرتدي ملابسه كاملة، ومعلق في حبل إحدى الحجرات في عمارة تحت الإنشاء، وأن المتوفي محرر له محضر غياب منذ 5 مارس الجاري.

وفور تلقي اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بعثور الأهالي على جثة شخص سوري مشنوق. انتقل العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية وفريق المعمل الجنائي، لمكان الواقعة، وتبين أن الجثة لشخص سوري، وقررت النيابة نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرتها والتشريح والتصريح بالدفن عقب ذلك.