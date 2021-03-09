مصر .. القبض على المتهم بالتحرش بطفلة المعادي وهذه عقوبته المنتظرة

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت قوات الأمن في مصر القبض على المتهم بالتحرش بطفلة في المعادي، بعدما انتشر فيديو بثته للواقعة في مدخل عمارة بمنطقة المعادي.

ونشرت وزارة الداخلية صورة للمتهم أثناء القبض عليه.

وذكرت قناة إكسترا نيوز أن القبض على المتهم جاء بعد محاولته الهرب والتخفي بإحدى الشقق.

وقال المحامي إبراهيم طنطاوي، إنه عقب القبض على المتهم والانتهاء من التحقيقات سيتم إحالته إلى محكمة الجنايات، وأن وصف التهمة التي ستوجه للمتهم هو "هتك عرض طفل لم يتجاوز عمره 12 سنة" وليس التحرش، مشيرًا إلى توافر أركان الجريمة في الفيديو المتداول بلمس المتهم لأماكن حساسة في جسد الطفلة المجني عليها ومواطن عفتها.

وأضاف "طنطاوي" في تصريحات نشرها موقع مصراوي، أنه وفقًا لقانون العقوبات، فإن عقوبة المتهم لن تقل عن السجن المشدد 7 سنوات، لأنها لم تبلغ سن 12 عامًا لحظة وقوع الجريمة ولا تجاوز 15 عامًا.

وتنص المادة 256 عقوبات على أن "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

أمّا في حالة عدم إبلاغ أهل الضحية عن الواقعة، فإن ذلك لن يؤثر في مجرى القضية، إذ تتوافر أدلة دامغة على صحة الواقعة، وهو الدليل المُستمد من مقطع الفيديو لمحل الواقعة، بالإضافة لشهادة شهود العيان، ويجوز لمحكمة الجنايات، أن تأخذ بهم حتى في حالة عدم وجود المبلّغ عنه.