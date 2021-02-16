من يتفوق على الآخر في قراءة الأفكار.. النساء أم الرجال؟

المصدر: البيان الإلكتروني

توصل باحثون إلى طريقة لقياس مستوى قدرة الناس على قراءة أفكار الآخرين،

وكان الباحثون من جامعات باث وكارديف ولندن، قد أظهروا في دراستهم أن النساء تتفوق على الرجال في هذا المجال.

غير أنه، بحسب مجلة Psychological Assessment، من غير الممكن قراءة الأفكار بصورة مباشرة، ولكن للبعض القدرة على قراءة الأفكار استنادا إلى بعض المظاهر والظروف الخارجية، وعلى تخيل ما يفكر فيه الشخص الآخر، وحالته الآنية.

وربما تساعد هذه الأمور على فهم المحاور بشكل أفضل، واكتشاف الأكاذيب المحتملة، وتقدير النغمة الساخرة - بشكل عام، وإنشاء روابط اجتماعية ناجحة ومثمرة، وتسمى هذه القدرة في علم النفس بـ "التعقيل"، وتكون مختلفة المستوى لدى مختلف الأشخاص. فمثلا تكون منخفضة عند الأشخاص الذين يعانون من التوحد. وبسبب صعوبة فهم نوايا الآخرين ينخفض مستوى تواصلهم الاجتماعي، وفقا لروسيا اليوم.

وقد وضع علماء بريطانيون استبيانا، شارك فيه أكثر من 4 آلاف شخص، ممن يعانون من التوحد وأصحاء، من بريطانيا والولايات المتحدة، لتحديد الأشخاص الذين يعانون من انخفاض هذه القدرة، وكيفية مساعدتهم.

تضمن الاستبيان النقاط التالية:

من السهل ان أضع نفسي مكان شخص آخر.

يصعب علي النظر أحيانا إلى أشياء معينة من وجهة نظر شخص آخر.

أحاول أحيانا أن أفهم أصدقائي بصورة أفضل بوضع نفسي في مكانهم.

عادة يمكنني فهم وجهة نظر شخص آخر حتى وإن اختلف عن وجهة نظري.

وفي ضوء نتائج الاستبيان يمكن الحصول على 4 درجات (القدرة منخفضة) وإلى 16 (القدرة عالية جدا). وقد كان متوسط النتيجة التي حصل عليها المشاركون في الاستبيان 12-13 درجة. وقد استنتج الباحثون، من مقارنة نتائج النساء والرجال المشتركين في الاستبيان، أنه من الأسهل للمرأة أن تضع نفسها في مكان الآخرين وبالتالي "تقرأ أفكارهم".

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يعانون من التوحد يصعب عليهم فهم ومعرفة ما يفكر به الآخرون. وقد يكون هذا السبب الرئيسي في صعوبة تنشئتهم الاجتماعية.

ويوضح الدكتور بونيت شاه، كبير الباحثين، أنه "لكي نفهم هذه العملية النفسية، يجب أن نميز بين "قراءة الأفكار" و"المشاعر" (التعاطف)، لأن "قراءة الأفكار" تعني فهم ما يفكر فيه المحاور، في حين أن "المشاعر"، هي فهم ما يشعر به الآخرون. قد يبدو أن الاختلاف ضئيل، لكنه مهم جدا، لأن أجزاء مختلفة من الدماغ مسؤولة عن ذلك. ونحن ركزنا اهتمامنا على "قراءة الأفكار"، وواثقون من أننا تمكنا من قياسها، وفصلناها عن "المشاعر". وقد تاكدنا مرارا خلال التجربة أن النساء يتفوقن على الرجال في "قراءة الأفكار".