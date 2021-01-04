وفاة الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني عن 83 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني اليوم، عن عمر ناهز الـ83 عاماً، بعد صراع مع فيروس كورونا منذ أسبوع، حسب موقع "الفن".

والياس الرحباني موسيقي ملحن وموزع، كاتب أغاني، وقائد أوركسترا، لحن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، 2000 منها عربية. وألف موسيقى تصويرية لـ25 فيلما منها أفلام مصرية، وأيضا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو، من أشهرها موسيقى فيلم "دمي ودموعي وابتسامتي" وفيلم "حبيبتي" وفيلم "أجمل ايام حياتي" ومسلسل "عازف الليل".

وكان أول ألحانه "موزاييك الشرق" عام 1972، و"يللي مش عارف اسمك" لسمير حنا و"أوضة منسية" لفيروز و"شفتو بالقناطر" لصباح و"قتلوني عيونا السود" و"يا قمر الدار" لوديع الصافي، و"لا تهزي كبوش التوتي" لملحم بركات و"عم بحلمك يا حلم يا لبنان" لماجدة الرومي.