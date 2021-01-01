حجرات مكاتب منزلية مستدامة في بريطانيا

المصدر: (دبي - البيان)

قام مكتب «بوانو بريزمونتاس» للتصاميم الهندسية بتقديم حل مستدام لمساحات العمل في بريطانيا، خلال الجائحة عبر مشروع تصميمي مركزه الحدائق المنزلية بدلاً من الداخل بعنوان «غرفتي في الحديقة» يشكل الحل للعاملين، الذين قد لا يملكون الوقت أو المال للاستثمار في مشروعات تغيير طويلة الأمد داخل المنزل، بحسب ما ذكر موقع «إنهابيتات».

ولا تقتصر الفكرة على الأفراد وحسب، إنما تتجاوزها نحو الشركات الراغبة في تقليص تكاليف إيجار مكاتب كبيرة، عبر شراء حجرات عمل منزلية لموظفيها. ويمكن صنع نماذج حسب الطلب. ويعتمد التصميم على التغليف متعدد الكربونات لحماية الداخل من عناصر الطبيعة مع السماح للضوء الطبيعي بملء المكان.