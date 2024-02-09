مناقشة علاقة المناخ والبيانات والاستخدام التجاري للفضاء

المصدر: دبي - البيان

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يجمع منتدى الجيوتكنولوجيا والسياسات، الذي يعقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، قادة قطاع الفضاء والجيوتكنولوجيا، لاستشراف وبحث العلاقة المتنامية بين المناخ والبيانات والاستخدام التجاري للفضاء.

ويشارك في المنتدى صناع قرار، وقادة فكر، وقادة حكوميون، وينظم ضمن فعاليات القمة في دبي.

ويقدم المنتدى سلسلة من الحوارات، التي يتم تنظيمها بالشراكة بين المجلس الأطلسي، ومؤسسة القمة العالمية للحكومات، ويتضمن 3 حوارات رئيسية، بالإضافة إلى جلسات مغلقة تتناول العلاقة المتنامية بين المناخ والبيانات والاستخدام التجاري للفضاء وإجابات للتساؤلات المتعلقة بهذه المواضيع.

وتتناول الجلسات الشاملة للمنتدى مواضيع مهمة مثل استخدام مدار القمر للأغراض التجارية بين مختلف الدول والشركات الخاصة المتخصصة في مجال الفضاء، بما في ذلك الاستكشاف العلمي للقمر، وإرسال مهمات فضائية إلى القمر لنقل البشر.

ويستعرض منتدى الجيوتكنولوجيا والسياسات أيضاً أهمية الاستخدامات التجارية للفضاء في دعم أهداف المناخ، وتعزيز قدرة عمليات رصد مناخ الأرض من الفضاء، الأمر الذي يسهم في فهم التحديات المناخية، التي تواجه الأرض ورصد وتقديم حلول لها.

كما يناقش المنتدى مخرجات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-23، والذي شهد اتخاذ أول قرار من نوعه للاتحاد الدولي للاتصالات، يتناول التطور المستقبلي للاتصالات على سطح القمر، وبين المدار القمري وسطح القمر، وكذلك مخرجات المناقشات المناخية، التي تم استعراضها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».

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