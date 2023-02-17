«النانو» مستقبل استدامة الزراعة وتأمين المحاصيل

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

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توقع تقرير صادر عن القمة العالمية للحكومات 2023، أن تقنية «النانو» ستحدث ثورة في القطاع الزراعي من خلال إمكاناتها في تقليل اعتماد الزراعة على المياه بشكل كبير في المستقبل، كما أنها ستسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة، إضافة إلى تنظيم عملية الري، وتحسن نوعية التربة، ويلعب «النانو» دوراً في تأمين المحاصيل واستدامة الزراعة، ومن المتوقع أن يتوسع السوق العالمي لتقنية النانو بمعدل نمو سنوي يبلغ 36 % بين 2022 و2030 لترتفع قيمته من 1.8 مليار إلى نحو 3.4 مليارات دولار.

واستشرف التقرير حاجة العالم لزيادة المنتجات الزراعية بنحو 70 % قبل العام 2050، في ظل تنامي الطلب على الغذاء وارتفاع عدد سكان الأرض لما يزيد على 8 مليارات، والوصول إلى 9.7 مليارات نسمة بحلول 2050، في وقت يعاني فيه أكثر من 35 % من المناطق الزراعية نقصاً كبيراً في المياه، ومن جانب آخر، سيرتفع طلب قطاعي الصناعة والتجارة على المياه ما بين 25 % و40 %، مدفوعاً بنمو قطاع الزراعة بسبب استهلاكه لكميات كبيرة من المياه.

قفزة

وأوضح التقرير أن استخدام تقنية النانو في قطاع الزراعة مازال في مراحله الأولى، إلا أن هذه التقنية قد أحدثت ثورة بالفعل في مجالات حيوية أخرى مثل إيصال بعض المركبات الدوائية إلى أماكن دقيقة ومستهدفة داخل جسم الإنسان، وتحسين خيارات علاج العديد من الأمراض المعدية وغير المعدية، مثل فيروس نقص المناعة البشري وفيروس كورونا المستجد.

وأكد التقرير أن نظم الزراعة الغذائية توفر 11 مليار طن من المواد الغذائية سنوياً ويعمل فيها 4 مليارات شخص، وتؤدي دوراً رئيساً في الحد من الفقر وضمان الأمن الغذائي وكفاءة الطاقة، إذ يعتبر قطاع الزراعة مسؤولاً عن نحو ثلثي انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، وسيتأثر مستقبل هذا القطاع الحيوي بتغير المناخ بسبب تبدل درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار وهبوب الرياح، مما سيؤدي إلى تفاوت في حجم المحاصيل وجودتها، فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تتراجع محاصيل الذرة بنسبة 24 %، بينما قد تنمو محاصيل القمح بنسبة 17 % تقريباً.

ويستحوذ قطاع الزراعة على نحو ثلاثة أرباع كمية المياه المستهلكة عالمياً في المقابل، تنتج الجسيمات النانوية يتم قياسها بجزء من المليار في المتر وتتمتع بإمكانات كبيرة قد تجعل لها تطبيقات عملية في مجال الاستجابة لتغير المناخ، والهندسة، والفضاء، والعلوم، والطب، وعلاوة على ذلك، يمكن استخدام الجسيمات النانوية الاصطناعية (بما فيها أنابيب النانو الكربونية غير العضوية، والجسيمات النانوية المصنعة من الحديد والسيليكا والنحاس والذهب والفضة، والبوليمرات والليبوزومات) كناقلات عضوية نظراً إلى صغر حجمها وقابلية ذوبانها وتركيبتها الكيميائية، لتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي.

وخلص التقرير إلى أن تقنية النانو قد تمكننا من تقليل اعتماد قطاع الزراعة على المياه بشكل كبير، ويتيح التقدم في توظيف تقنيات النانو استخدام المغذيات والمبيدات الدقيقة ونشرها بين المحاصيل الزراعية لتسريع نموها، وحمايتها من الآفات والحد من احتياجها لكميات كبيرة من مياه الري.

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