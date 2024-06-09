الإمارات تستعرض نجاحاتها في تعزيز صحة واستدامة المحيطات

المصدر: دبي - البيان

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ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وفد الدولة في حدث العمل من أجل المحيطات «منغمسون في التغيير» الذي انعقد يومي 7 و8 يونيو في العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه، بالتزامن مع اليوم العالمي للمحيطات.

ونظمت حكومة كوستاريكا هذا الحدث قبيل مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات المقرر عقده العام المقبل في مدينة نيس الفرنسية.

حضر الحدث وزراء من جميع أنحاء العالم للمشاركة في جلسات حوارية حول حماية النظم البيئية للمحيطات وحشد الجهود العالمية لتعزيز استدامتها، وتبادل أفضل الممارسات واستعراض التجارب الناجحة فيما يخص إدارة وصحة المحيطات.

وشاركت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، في جلسات حوارية إلى جانب وزراء آخرين وممثلين من دول عدة.

وفي إطار حديثها عن التقدم الذي أحرزته الإمارات في تحقيق هدف 30×30 للتنوع البيولوجي لحماية ما لا يقل عن 30 % من المحيطات بحلول عام 2030، أكدت معالي الضحاك، أهمية النظم البيئية للمحيطات في حفز مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدولة الإمارات، واستعرضت تجارب المصايد السمكية المستدامة وأنشطة تربية الأحياء المائية المزدهرة في الدولة.

كما سلطت معاليها، الضوء على الخطوات التي تتخذها الإمارات لإدراج حماية المحيطات ضمن العمل المناخي، وتعهدها بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول العام 2030.

كما أكدت معالي الدكتورة آمنة الضحاك خلال الحدث المهم، التزام الإمارات المستمر بالتعاون الدولي في معالجة تغير المناخ.

وأظهرت المبادرات الأخيرة - التي عززها مؤتمر الأطراف «COP28» الذي استضافته دولة الإمارات هذا الالتزام عن طريق شراكات دولية ممتدة، بما في ذلك «تحالف القرم من أجل المناخ»، المبادرة العالمية التي أطلقتها الإمارات بالتعاون مع إندونيسيا وتضم حتى الآن 42 دولة، بهدف تبادل الخبرات والموارد لتوسيع وتسريع الحفاظ على أشجار القرم وتعزيز قدرتها على الصمود، إضافة إلى دور الإمارات في مبادرة «تنمية القرم» العالمية، المعنية باستعادة وحماية 15 مليون هكتار من أشجار القرم على مستوى العالم بحلول العام 2030، من خلال تمويل بقيمة 4 مليارات دولار، بجانب دورها في مبادرة «اختراق الأعشاب البحرية 2030» التي تهدف إلى الاستفادة من إمكانات الأعشاب البحرية في مكافحة تغير المناخ بدعم المجتمعات المحلية.

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